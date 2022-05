"Fue el último lugar en donde mi hermana cantó", Lupillo Rivera asegura que Jenni se le manifestó

Según la médium, cuando la aeronave se desplomaba y por la despresurización en cabina, la también llamada "La Gran Señora", comenzó a vomitar porque le dieron náuseas y que cuando el avión impactó fuertemente contra el suelo, ya había fallecido. "Me dice que ella fallece porque los pulmones realmente le explotaron, cuando el avión impacta, ya ella, su espíritu había despegado".

El llamado "Toro del corrido" compartió con varios medios de comunicación, que durante su presentación hubo unos problemas técnicos , los cuales considera que fue una manifestación de su hermana Jenni Rivera , "La Diva de la Banda". Lupillo Rivera mencionó que la luz falló en dos ocasiones, lo cual no había ocurrido durante el soundcheck, "solo a mí se me fue la luz".

