¿Fue mentira? Acusan a Lyn May de falso embarazo bajo este argumento

México. La exvedette acapulqueña Lyn May informó en días pasados que a sus 68 años de edad espera bebé y tiene tres meses de embarazo, lo que causó alboroto y críticas a su persona en redes sociales.

Además, Lyn May hizo público que el cantante Marcos D1, quien es muchos años menor que ella, es el padre del hijo que espera y por eso ambos están muy contentos.

Lyn May, estaría a punto de ser una de las mujeres con mayor edad en el mundo en tener un hijo a sus casi 70 años de edad.

Pero de acuerdo con estudios médicos, refieren en varios portales de noticias, las mujeres que pasaron por el periodo de la menopausia, como es el caso de Lyn May, no pueden quedar embarazadas sin ayuda médica.

Lyn May y Marcos D1. Foto de Instagram

Y se anota que por lo anterior, las mujeres que quieren tener un hijo y ya pasaron por la menopausia, pasan por un proceso médico de fertilización In Vitro.

En la fecundación In Vitro suele transferirse más de un embrión al útero, por lo que un embarazo múltiple es lo más común que se presente.

Las mujeres embarazadas de mayor edad necesitan supervisarse contínuamente, ya que son más propensas a padecer presión arterial alta y a tener diabetes gestacional.

Leer más: Así supo la primera esposa de Pedro Infante que le era infiel con una niña de 14 años

El embarazo múltiple es considerado como un riesgo alto por los médicos, pues aumenta la probabilidad de que el parto sea prematuro y la mamá sufra de preclampsia.

En el caso de Lyn May, y si es que estaría embarazada como asegura, pudo haberse sometido a una fecundación In Vitro, pero sobre esto no ha compartido hasta el momento detalles.