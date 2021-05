"Fue mi gran madre": Sobreviviente del metro de CDMX manda mensaje a Ana Bárbara por haberlo ayudado

Miguel Ángel Córdova, conocido como Angie, vivía debajo del puente del metro de CDMX que colapsó el pasado 3 de mayo, y su testimonio se hizo viral en redes sociales.

El joven de 36 años recientemente fue encontrado para una entrevista, donde contó acerca de su vida y el cómo fue que llegó a situación de calle, y aprovechó para enviar un saludo a la cantante Ana Bárbara, a quien reconoce como una figura materna, y que en algún punto le brindó bonitos recuerdos.

Leer más: ¿De que murió Guillermo Murray, actor de la época de oro del cine mexicano y argentino?

Las palabras de Angie llegaron hasta los oídos de Ana Bárbara, quien no dudó en responder y dedicarle una canción al joven.

Tras hacerse viral y conmover a internautas con su testimonio, en el que narra cómo presenció el desastre del metro justo por debajo del puente, donde él vivía, Miguel Ángel Cordova ‘Angie’, brindó una entrevista para un canal de YouTube.

El nombre de Ana Bárbara salió a colación por él mismo, quien aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje: “Si me está viendo mi Altagracia (Ana Bárbara), aquí sigo vivo, te dije que este loco no se raja”.

Y es que, según la describe, Ana Bárbara fue para Angie una gran amiga y figura materna cuando se conocieron en Monterrey.

Angie explicó que en ese momento en que su camino se cruzó con el de ella, la reina grupera le dio todo aquello que le hizo falta en su niñez, y que hasta hoy en día no olvida lo mucho que lo apoyó hace cerca de 20 años.

“Con ella viví experiencias muy hermosas, lo que no viví en su momento de niñez ella me lo dio y me lo recompensó a mis 16 años, con mucho respeto fue mi gran madre, después de la otra, ¿cómo ves, amiga?”.