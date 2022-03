"Fue muy desagradable", Rebecca Jones recuerda cuando vio a Sasha Sokol de novia con Luis de Llano

Rebecca Jones finalizó su mensaje en apoyo a Sasha, mencionando que "es escalofriante pensar en la complicidad que existe detrás de todo esto, por eso tu proceso para llegar a esto, no fue fácil, te tomó 33 años quitarte esa culpa y dolor, eres una mujer muy valiente y te admiro profundamente".

La actriz resaltó que Sasha Sokol jamás perdió el coraje para sobrevivir "a una serie de abusos que mermaron tu vida", y que al revelar el supuesto abuso sexual, "por fin dejaste eso que te ahogaba y no te permitía respirar". Le agradeció por hablar por muchas mujeres que no pueden hacerlo , "porque el abuso a las mujeres y niñas debe parar".

Varios años después, Rebecca Jones conoció a fondo a Sasha Sokol al trabajar en la telenovela "La vida en el espejo", junto al fallecido actor Gonzalo Vega. "Esta vez me impacté porque toda tú habías cambiado, te habías regenerado de años de adicciones y trastornos alimenticios, y tu dulzura natural comenzaba a florecer".

Rebecca Jones publicó esta foto junto a Sasha Sokol y Gonzalo Vega, acompañada del mensaje en apoyo a la ex Timbiriche.

Rebecca Jones dejó muy en claro que si hoy fuera testigo del presunto abuso que sufrió la ex Timbiriche, aunque fuera su amiga, lo denunciaría . Sin embargo, manifestó que las actrices y actores de su generación, saben que en esos años todo era muy distinto, donde vivían tiempos de silencios y secretos, "de rumores, de abusos y violencia sexual velada, de sentirme 'agradecida' y 'suertuda' por nunca haber sido presa de nadie en un medio que podía ser, sabido por todos, tan dañino y depredador".

La histrionisa de telenovelas como "Cuna de lobos", "El ángel caído", "La sonrisa del diablo" y varias más, contó haber conocido a Sasha Sokol por Timbiriche , "como todo México". La vio crecer jugando en los pasillos de Televisa , junto a sus compañeros de la agrupación musical antes mencionada. "Pero me crucé por vez primera contigo en la fiesta de una compañera actriz, que ambas conocemos".

Luego de que la actriz y cantante mexicana Sasha Sokol , ex integrante de Timbiriche, revelará haber sufrido supuestamente abuso sexual y señalar al productor musical Luis de Llano como su abusador, muchos famosos le han mostrado su apoyo a través de redes sociales o en diversas entrevistas, entre ellos, Erik Rubín, Benny Ibarra, Andrea Legarreta, Laura Zapata, Mauricio Martínez y muchos más.

Francisco Inzunza

