"Fue muy divertido": Bad Bunny diseña nueva línea de Crocs

San Juan, Puerto Rico.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny anunció este viernes que se unió a la famosa marca de zapatos de plástico Crocs para lanzar la próximo semana una nueva versión del zapato "Classic Clog" (Zueco Clásico) adornado con brillantes inspirados por él y que brillan en la oscuridad.

La línea será lanzada el viernes 29 de septiembre, Bad Bunny, en un comunicado de prensa publicado por la marca, dijo: "creo en ser sincero y en no ponerme limitaciones, que también es algo que representa Crocs, y este es el mensaje que siempre quiero asegurarme de enviar a mis fans".

Resaltó que "como fan desde hace mucho tiempo, crear mi propio diseño para Crocs fue muy divertido. Espero que inspiren a otros a divertirse en sus propias maneras con el estilo personal que los haga felices".

Las zapatillas estarán disponibles en color blanco y verde, e incluirán "pins" de un conejo, una llamarada, estrellas y Saturno, según varias fotos suministradas por Crocs.

Fotografía cedida por Crocs donde se muestra uno de los diseños en verde realizado por Bad Bunny.

Las figuras, según detalló la empresa, "se asemejan al techo y paredes de una escuela vieja formando una galaxia brillante que se extiende por la noche, devolviéndote a la nostálgica comodidad de la recámara de tu infancia, un tema que jugó un papel importante en el diseño de esta colaboración".

La marca, a su vez, agregó en el comunicado, que Bad Bunny, conocido por ser el máximo intérprete del trap latino, es uno de los seguidores más leales de la marca, luciendo sus coloridos zuecos en el escenario, vídeos musicales, entrevistas de televisión y más.

Publicación de Crocs en Instagram.

"Nos encanta cuando tenemos la oportunidad de asociarnos con personas como Bad Bunny que tienen una conexión genuina con la marca y encarnan nuestro lema, 'Come As You Are'", agregó Heidi Cooley, directora de marketing mundial de Crocs, en el texto.

"Inspirado por su actitud sin complejos y su estilo atrevido, el clásico clog de Bad Bunny se destacará durante el día y emocionará por la noche con un toque llamativo que brilla en la oscuridad", ahondó.

Crocs informó además de que a principios de esta semana el artista se asoció con Genius, una plataforma de música digital en línea, para dejar un "huevo de Pascua" para sus seguidores.