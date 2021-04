"Fue muy duro": Jacqueline Bracamontes recuerda a la fallecida Karla Álvarez

Más de siete años después de la trágica muerte de la actriz Karla Álvarez, quien fue su compañera de elenco, Jacqueline Bracamontes, abrió su corazón por primera vez para hablar de su gran amiga. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Entre un gran repertorio de telenovelas en las que Jacky Bracamontes ha actuado, destaca una que ha guardado un lugar especial en su memoria, ‘Heridas de amor’, de 2006.

En esta, la actriz y exreina de belleza protagonizó junto a Guy Ecker, teniendo a la fallecida Karla Álvarez como su hermana dentro de la trama.

Sobre ella, Jacqueline Bracamontes comentó para People en Español tener recuerdos muy lindos de su participación, contando anécdotas de la misma, una de ellas junto a Karla Álvarez, quien falleció en 2013.

“Yo me sentía heroína de Hollywood; Me tocó hacer escenas que disfruté mucho. Mi hermana, Karlita Álvarez en paz descanse, iba a tener un bebé, estaba una tormenta en Tabasco tremenda, entonces yo no podía llegar, se me descompone el coche, me bajo, me enlodo, termino nadando en el río, llego a la hacienda donde vivíamos con esos ventiladores gigantescos, lluvia simulada…”, recordó.

Jacqueline Bracamontes recordó así también cómo fue recibir la noticia de la muerte de su amiga Karla Álvarez, a causa de una insuficiencia respiratoria, a la edad de 41 años.

“Fue un shock, fue muy duro. Karla era una persona tan linda, tan sentimental. Llegaba y nada más de verte platicaba contigo y ya te quería abrazar”, dijo Jacky Bracamontes.

La actriz de telenovelas como ‘Sortilegio’ y ‘Las tontas no van al cielo’ se dijo muy agradecida de haber podido pasar tanto tiempo con Karla Álvarez y llegarla a conocer en la grabación de ‘Heridas de amor’.

“Fue muy lindo trabajar con ella, platicar con ella, compartir tantas horas con ella”.

