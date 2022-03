¿Fue para divertirse? Residente confiesa por qué escribió tiradera a J Balvin

México. El rapero puertorriqueño Residente confiesa que le fascina escribir "tiraderas", y particularmente habla de la que hizo con dedicatoria al cantante J Balvin y que tanta polémica causó.

Residente comparte en entrevista para un canal de YouTube que cuando siente que alguien le falta al respeto como artista, entonces "empiezo a escribir 'tiraderas', normalmente lo hago en un día, rápido", comenta el rapero.

En la misma entrevista, Residente opina que siente que sus 'tiraderas' llegan a todo el mundo, tienen éxito y al escucharlas "se prenden todos": "hay amigos que me dicen de broma que esperan no tener un problema conmico para que no les arme una", bromea.

Y el cantautor reconoce que el momento de las tiraderas son personales, cuando las esccribe es porque se encuentra realmente molesto por algo, pero también se divierte mucho al concebirlas.

Además, Residente, quien tiene 44 años de edad y ha sobresalido como rapero y compositor, reconoce que la 'tiradera' que le hizo a J Balvin se dio cuando las cosas entre ellos se fueron de lo específico a lo general.

Residente, vocalista del extinto grupo Calle 13, cuyo nombre real es René Pérez Joglar, se hizo viral recientemente con un video que publicó en sus redes sociales y que dedicó especialmente a J Balvin.

Residente. Foto de Agencia Reforma

En la canción, que forma parte de la BZRP Music Sessions #49 del canal Bizarrap, Residente muestra y saca su antipatía por el género urbano y hace menciones hirientes contra el colombiano que han desatado comentarios de otras estrellas latinas, entre ellas Ricardo Montaner y Alejandro Sanz.

Pero varios famosos se mostraron en contra de lo que Residente escribió respecto a J Balvin, y dijo: "he visto con tristeza cómo dos colegas se ensañan hasta sacarse sangre. Lo que mi querido Residente hizo con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón.”

“Esto lo hago pa’ divertirme. Resulta que el pendejo se enteró de que estoy tirándole y no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí para que no saque el tema. Amenazaron con demandar a mi sello si lo sacaba”, dijo en su video Residente.

Las diferencias entre Residente y J Balvin comenzaron a finales de 2021, por la inconformidad del segundo ante la escasa repercusión del reguetón en el Latin Grammy, por lo que llamó a boicotear los galardones.

Leer más: Nieto de Pedro Infante confirma que habrían FINGIDO la muerte de su abuelo

Residente defendió a los premios y aseguró que la molestia de J Balvin fue que no estuvo nominado, y dijo que su postura afectaba a muchos cantantes latinos que por primera vez lo estaban.