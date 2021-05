"Fue pura suerte": Eiza González cuenta cómo fue que llegó a triunfar en Hollywood

Luego de hacer una carrera en Estados Unidos como actriz de Hollywood, Eiza González habla de cómo fue que pasó de las telenovelas a las grandes producciones en el cine.

Una de las grandes representaciones que México tiene en Estados Unidos y el cine en el mundo es la actriz Eiza González, pues ahora como residente en dicho país ha logrado conquistar al público de todas partes del mundo con diferentes películas taquilleras.

Ahora la actriz y cantante habló para la revista S Moda cómo fue ese proceso para llegar al lugar que ahora tiene en Hollywood.

“Todo fue demasiado rápido. No tienes tiempo de sentarte a pensar porque eres una niña. Ahora que regreso recuerdo partes de mi vida que me parecen un sueño. Ahora soy otra persona mental y emocionalmente”, platicó la actriz sobre su experiencia fuera de México.

Según contó, fue en su primera audición en Los Ángeles que quedó en un papel, esto pese a que no iba con intenciones de buscar trabajo, ni esperaba quedarse allá a vivir.

“No lo planeé. Fue un accidente. Yo iba mucho a Los Ángeles porque allí tenía amigos. En una ocasión mi madre me dijo: ‘Hay una audición, ¿quieres ir?’. Me acabé quedando en un proyecto y a los tres meses me estaba mudando”.

Sin embargo, la actriz de películas como ‘Baby Driver’, ‘Godzilla Vs Kong’, ‘I care a lot’, entre otras, señaló que eso no quiere decir que posteriormente no haya tenido que esforzarse mucho más para quedarse, pues hasta hoy en día sigue siendo rechazada de otros proyectos como cualquier actriz.

“Fue pura suerte porque se trataba de la segunda audición de mi vida, pero eso no es normal, no me pasa ahora siquiera. Hago 100 audiciones y no me quedo. Pero así sé lo difícil que es (...) Quiero pensar que estaba preparada con el idioma y lista para el reto y los sacrificios que eso conllevaba, el trabajo arduo que yo iba a tener que hacer conmigo misma siendo una entre un millón para poder sobresalir”.

Pese a vivir el sueño americano, Eiza González dijo que tuvo que enfrentarse en todo este tiempo al estereotipo de mujer sensual latina, pues en las producciones la obligaban a dejarse el cabello largo, a pedirle un acento más marcado y seguir los clichés de Hollywood.

“Ahora era latina en una industria donde no había una aceptación a las latinas como hoy (...) Poco a poco he aprendido que tengo derecho y que me merezco más, y que no porque tenga un certificado de nacimiento o una lengua diferente soy menos capaz”, agregó.

