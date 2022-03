¿Fue real la bofetada de Will Smith a Chris Rock? Experta en lenguaje corporal responde

Estados Unidos.- La entrega de los Premios Óscar 2022, se vio machada por la respuesta que tuvo Will Smith al golpear al comediante Chris Rock por burlarse de su esposa Jada Pinkett Smith. Esta situación derivo en diversas polémicas algunas cuestionado y celebrando la acción del actor, sin embargo muchos se siguen preguntando; ¿fue real la bofetada?, puesto que el cómo se dieron los hechos hace creer que esto pudo ser actuado.

Ante tal incógnita, Maryfer Centeno, grafóloga y especializada en lenguaje no berbal afirmó que la respuesta violenta de Will Smith "no fue fingida".

En un podcads con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la experta analizó el lenguaje corporal de cada uno de los actores que intervinieron.

La experta mencionó que este hecho es reflejo de que somos como sociedad, pues será más común que se presenten este tipo de situaciones, así como ocurrió en los Premios Óscar 2022.

Al afirmar que la reacción de Will Smith no fue actuada, Centeno explicó que hubo algunos factores que no previnieron, ya que el chiste que contó Chris Rock era parte de un guion elaborado que se siguió sin esperar que la reacción del actor de Soy Leyenda fuera violenta.

Añadió que algunos fans han señalado que Jada Pinkett fue quien obligó a Smith, sin embargo, aclaró que a su consideración no piensa que fue así, debido a que cree que la relación de la pareja es un tanto extraña, y aunque en las grabaciones, se muestra que el actor se ríe, Maryfer aseguró que esta es una muestra clara de que "no toda risa significa que me esté causando gracia".

La experta añadió, que desde que inició el chiste de Chris Rock sobre Jade, Will Smith comenzó a realizar comportamientos defensivos, y resultado de ello fue la cachetada que le propinó al comediante, acción que se unió a los posteriores reclamos en donde el actor exige que no vuelvan a mencionar el nombre de su esposa.

La experta señaló que su respuesta ha sido muy controvertida, y reiteró que este suceso no fue actuado, aunque consideró que si fue una debilidad del actor al no controlar sus impulsos.

"Ahora me quieren linchar porque lo que quieren que diga es que Will Smith es un maldito... pero yo no tengo los elementos para una calificación moral de ese tamaño... El lenguaje corporal no fue actuado, cuando se voltea después de darle la bofetada, se toca el cinturón y hace una sonrisa chueca, como si estuviera demostrando su masculinidad", mencionó Maryfer Centeno.