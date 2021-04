"Fue todo un reto": Demi Lovato confiesa sufrir un ataque de ansiedad al ver su documental

Tras ver por primera vez su documental ‘Dancing With The Devil’, Demi Lovato confesó que sufrió de un ataque de ansiedad, por lo revelador que este es acerca de su vida. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Demi Lovato, quien recientemente estrenó un nuevo álbum titulado igual que su documental, ‘Dancing With The Devil’, reveló todas las dificultades que tuvo al momento de encarar la cámara para contar toda la verdad de varios hechos que han marcado su vida.

Pese a estar trabajando en sí misma para estar preparada a la hora de contarlo todo en ‘Dancing With The Devil’, el ver por primera vez el metraje le causó un ataque de ansiedad, reveló.

El documental de la vida de Demi Lovato, ‘Dancing With The Devil’, refleja de manera explícita los sucesos ocurridos en los últimos tres años, entre ellos destacando la sobredosis que sufrió en 2018, de la que finalmente rompió el silencio.

La cantante detalló que para ella salir a contar todo lo que sucedió fue un desafío enorme, mismo para el que tuvo que prepararse muy bien de antemano.

“Fue todo un reto, porque todo por lo que pasé por esa narración para crear un documental fue muy complicado, y tuve que trabajar con todo eso antes de salir a contarlo todo en cámara”, dijo. “He estado trabajando en mí misma, y esforzándome muchísimo detrás de cámaras, para que cuando llegara el tiempo de plasmarlo en cámara me sintiera completamente segura de contar mi historia”.

Demi Lovato comentó en entrevista con el presentador Jimmy Fallon, quien es un gran amigo de la cantante, que espera a través del documental que la audiencia se lleve una lección a través de lo que ella ha vivido.

“Ha sido muy catártico, bastante terapeútico. Solo espero que muchas personas puedan aprender de lo que yo he vivido, y crear una conversación acerca de estos temas”, agregó.

En ‘Dancing With The Devil’, Demi Lovato explora otros temas además de su sobredosis, como su identidad sexual, algunos problemas personales, y el abuso del que sufrió.

Según la cantante, el ver todo eso en pantalla resultó una experiencia fuerte, por lo que sufrió un ataque de ansiedad al darse cuenta de lo mucho que revela de sí misma.

“Lo vi cuando se hizo el primer corte, y desde entonces lo he visto quizás tres o cuatro veces. Fue todo un reto, tuve reacción física la primera vez que lo vi, como un ataque de ansiedad. Pero ha mejorado”.

Posterior al lanzamiento del documental, Demi Lovato estrenó un álbum musical, señalando estar muy contenta con ambos proyectos que se complementan entre sí.

“Parte de contar mi historia es adueñarse de ella, y abrazar mi verdad (...) Estoy muy emocionada con estos dos proyectos, y me pongo de pie con toda la verdad, que nada de lo que diga nadie puede sacudirme”.

