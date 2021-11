"Fue un error" interpretar un personaje trans en La chica danesa, afirma Eddie Redmayne

El actor y ganador del Óscar a mejor actor, Eddie Redmayne, afirmó que fue un error interpretar a Einar, más tarde Lili Elbe, un personaje trans en "La chica danesa" y que “no lo aceptaría ahora”.

Cabe recordar que La Chica Danesa es una película basada en hechos reales, en donde Redmayne interpretó a una de las primeras personas que se sometió a una cirugía de reasignación de género, por la cual fue nominado al Óscar después de haber ganado el año anterior el Oscar al mejor actor por interpretar al científico Stephen Hawking en "La teoría del todo".

El actor británico recordó que en su momento hubo discusiones sobre las frustraciones en torno al casting elegido porque muchas personas no tienen la oportunidad de opinar “debe haber una nivelación, de lo contrario vamos a seguir teniendo estos debates” mencionó Redmayne donde las demandas de que el personaje fuera interpretado por un actor trans.

"No, no lo aceptaría ahora. Hice esa película con las mejores intenciones, pero creo que fue un error”, declaró Eddie Redmayne a The Sunday Times.

Actualmente, el actor británico es el protagonista de la saga de "Animales fantásticos", la cual se rige bajo el mundo de Harry Potter, y fue escrita por la misma autora J.K. Rowling, sin embargo, en los últimos meses ha sido tachada por sus posiciones en torno a la comunidad LGBT por sus comentarios anti-trans lanzados en redes sociales.

Esta situación influyó en el especial "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts", donde se festejan los 20 años desde el lanzamiento de la primera película de la saga, en el cual se reunirán los protagonistas Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson y el cineasta Chris Columbus, aunque la autora J.K. Rowling no fue invitada.

“No estoy de acuerdo con los comentarios de Jo. Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas. Nunca quisiera hablar en nombre de la comunidad, pero sé que mis queridos amigos y colegas transgénero están cansados de este constante cuestionamiento de sus identidades, que con demasiada frecuencia resulta en violencia y abuso. Simplemente quieren vivir sus vidas en paz, y es hora de dejar que lo hagan”, dijo Redmayne en 2020 en un comunicado compartido con Variety.

