"Fue un momento incómodo", Los Dos Carnales aclaran lo ocurrido en show en Ario de Rosales, Michoacán

A fines de julio pasado, Los Dos Carnales tuvieron un concierto en Ario de Rosales, estado de Michoacán, México, donde supuestamente una persona armada habría amenazado a Poncho Quezada, vocalista y quinto bajista del grupo. Ante esta acción, el músico originario de San Pedro de las Colonias, Coahuila, detuvo el show y encaró a este sujeto.

"¿Por qué me enseñas la pistola viejo? No me la enseñe viejo, no me vas a asustar con eso compa, yo soy un hombre, viejo. Esa madre está más bonita que nosotros o qué, esa madre no es más valiente que yo viejo, póngase ver...", manifestó el vocalista de Los Dos Carnales, molesto ante la situación.

Posteriormente, los hermanos Poncho e Imanol Quezada se despidieron del público y salieron del escenario, acompañados por el equipo de seguridad.

Una semana después de lo ocurrido, Los Dos Carnales hablaron al respecto mediante un comunicado emitido por la agencia AfinArte Music.

"Tras el incidente ocurrido el pasado 25 de julio durante nuestra presentación en Ario de Rosales, Michoacán, donde un asistente bajo los efectos del alcohol muestra un arma de fuego, no se habían emitido declaraciones al respeto, ya que, esta situación se aclaró en esa misma noche y no se trató de ninguna amenaza".

Este comunicado surge luego de que algunos medios de comunicación, publicaran que tras dejar el escenario, ocurrió una balacera en el lugar donde tuvieron su show, lo cual ha sido desmentido por Los Dos Carnales, "esto es totalmente falso".

Asimismo, dieron a conocer que la situación con la persona armada, ocurrió durante la última canción del concierto.

Decidimos parar el show con motivo de que estamos en contra de cualquier acto alusivo a la violencia y para proteger a nuestro público, que es lo más importante para nosotros.

Los Dos Carnales agradecieron a todas las personas que estuvieron al pendiente de su bienestar, "les comunicamos que solamente fue un momento incómodo que se aclaró".

Los hermanos Imanol y Poncho Quezada, continuarán con su tour 2022 por la República Mexicana, Estados Unidos y próximamente por Guatemala y Honduras, "como hasta ahora lo tenemos planeado".