¿Fue una burla? Video de Bad Bunny cantando muy emocionado 'Sálvame', de RBD, se vuelve viral

El video continúa desatando opiniones divididas, y hasta el momento Bad Bunny no ha aclarado si se trató de una burla o sólo jugaba con su voz mientras estaba aburrido en casa.

Más tarde, Anahí reaccionó al video y no parecía estar genuinamente feliz , pues en algunos momentos dejaba de sonreír y bajaba la mirada, lo que no les agradó para nada a sus fieles seguidores, quienes la defienden ante todo luego de su duro pasado dentro del mundo del espectáculo.

"Esto es una burla", "Que mala onda, se está burlando de Anahí", "Eso ya fue para reírse", "No creo que cante así de mal, aparte finge la voz", se pudo leer entre los comentarios que desató aquel video que rebasó los diez millones de reproducciones.

Pero no todo ha sido color de rosa para el conejito malo y es que recientemente publicó un video que desató todo tipo de reacciones y hasta críticas le llovieron, pues muchos aseguran que es una burla hacia una de las bandas mexicanas más exitosas de todos los tiempos.

