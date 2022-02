"Fue una explotación para mí", Danna Paola habla sobre el calvario que fue "Atrévete a soñar"

"Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor y esa niña que llevo dentro, se me escape del corazón...", cantaba Danna Paola cuando protagonizó la telenovela juvenil "Atrévete a soñar", junto a su ex novio Eleazar Gómez. Aunque este ha sido uno de los proyectos actorales más exitosos que ha tenido, también significó un martirio a su joven edad, al tener que lidiar con mucho cansancio y ataques de ansiedad.

La cantante y actriz Danna Paola de 26 años de edad, hizo sorprendentes revelaciones sobre su época en "Atrévete a soñar", en el primer episodio del podcast original de Spotify "No hagas lo fácil" con Juanpa Zurita, que se titula "La mujer que reta el significado de ser artista".

Cuando tenía 14 años de edad, Danna Paola Rivera Munguía dio vida a "Patito", el personaje estelar de "Atrévete a soñar", una adaptación de la telenovela argentina "Patito feo". El éxito fue demasiado abrumador y lo que conlleva, aún más.

"A los 16, después de 'Patito' acabé con náuseas de todo esto que viví. 'Atrévete a soñar' fue algo que no me esperaba, fue un éxito increíble la novela, fue muy demandante y todo, pero no descansamos ni un segundo, llego a pensar que fue una explotación para mí esa novela". Cabe mencionar que la telenovela tuvo 262 capítulos.

Juanpa Zurita agradeció a Danna Paola por formar parte de su nuevo proyecto.

Danna Paola y sus compañeros grababan las escenas de lunes a viernes y a la par, todos los días tenían ensayos en el Centro de Educación Artísticas de Televisa (CEA). El exceso de trabajo hizo que terminara en dos ocasiones en el hospital, debido a problemas de ansiedad.

Yo reventé dos o tres veces con esa novela, a partir de los 15 años empecé a generar ataques de ansiedad y fue a partir de esa novela, por eso después de esa situación empecé a cantar.

Asimismo, en el podcast del influencer mexicano Juanpa Zurita (quien formó parte del elenco de "Luis Miguel, la serie"), recordó no haber tenido una infancia fácil, pues prácticamente creció en los foros de televisión. Fue expulsada de cuatro escuelas ante las faltas que tenía, por andar en ambiente artístico.

"Poco a poco me di cuenta de que esta era mi vida, en realidad nunca conocí algo fuera de estar en un foro, crecí con gente más grande y con los niños con los que conviví eran niños de novelas, pero también se volvió una adicción para mí el trabajar y me convertí en workaholic".