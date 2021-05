"¡Fue una pesadilla!": Sandra Echeverría confiesa que fue acosada por un fan

México. "¡Fue una pesadilla!", así es como la actriz y cantante Sandra Echeverría se reviere a los días en que estuvo acosada por un fan, pero que ya terminaron para fortuna y tranquilidad suya y de la de su familia.

En entrevista con Ventaneando, Sandra comparte que contrató detectives, acudió a la policía también, puesto que el sujeto le seguía los pasos y la tenía bien "checadita".

No sabes esa historia lo que fue... Yo creo que fue un fan español, pero me hackeó todo: mis cuentas de Instagram, tenía una personal y la pública, y ya apoderándose de ellas logró meterse a mi correo."

De lo peor que he pasado en mi vida, porque me entraba una ansiedad de que yo no sabía qué quería; no sabía si quería robarme, si quería tratar de estafarme", dice la guapa esposa del cantante Leonardo De Lozane.