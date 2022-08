"Fue vendido por dinero", Jennifer López molesta por filtración de video de su boda con Ben Affleck

Desde su segunda luna de miel en Italia, la cantante y actriz estadounidense Jennifer López, expresó su molestia por un video que se filtró de su boda con el actor Ben Affleck, manifestando que fue grabado sin su consentimiento, vendido por dinero y que todos los invitados, habían firmado un acuerdo de confidencialidad.

Ben Affleck y Jennifer López llevaron a cabo su segunda boda de tres días (19, 20 y 21 de agosto), a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos, todos vestidos de blanco. Esta gran celebración tuvo lugar en una lujosa finca propiedad del actor, en Hampton Island, en Savannah, Georgia, Estados Unidos.

Unos días después, en redes sociales se viralizó un video de Jennifer López cantándole a su esposo Ben Affleck durante la fiesta, esto como uno de sus regalos de boda. En dicho video, J.Lo interpreta un tema titulado, aparentemente, "Can't get enough" (se ha dicho que sería su nuevo sencillo). El actor permanece sentado en el centro de la pista, mientras su esposa canta y baila, acompañada de dos bailarinas.

Luego de que muchísimas cuentas de Instagram compartieran el video antes mencionado, Jennifer López, de 53 años de edad y originaria de El Bronx, un barrio de Nueva York, Estados Unidos, dejó un comentario en uno de esos perfiles, pidiendo que se retirase.

Este video fue grabado sin nuestro permiso, punto, y quien quiera que lo hizo, se aprovechó de un momento íntimo. No sé de dónde lo están sacando todos, porque todos los invitados firmaron acuerdos de confidencialidad y les pedimos que no compartieran nada de nuestra boda, es nuestro derecho compartir lo que queramos.

Asimismo, la actriz, quien saltó al estrellato tras protagonizar "Selena", la película biográfica de la fallecida cantante Selena Quintanilla, mencionó que cualquier contenido de su vida privada que ha compartido, está en su newsletter On the JLo, al que cualquier persona puede suscribirse de manera gratuita.

Jennifer López agregó que cuando esté preparada para hacerlo, compartirá con sus miles de fans, más detalles de su boda con Ben Affleck, "esto (el video) fue robado sin nuestro consentimiento y vendido por dinero, gracias por el cariño, los quiero".