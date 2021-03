¡Fuerte revelación! Christian Chávez estuvo a punto de renunciar a 'Rebelde'; aquí el por qué

El cantante y actor Christian Chávez se dio a conocer en el mundo por su papel en ‘Rebelde’ y en RBD; sin embargo, reveló recientemente que estuvo a punto de renunciar al proyecto. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Momentos antes de la transmisión del reencuentro de RBD en señal abierta, ‘Ser o parecer’, uno de los integrantes, Christian Chávez, quien interpretó a Giovanni Méndez, dio a conocer que no estaba muy convencido con su personaje, por lo que por poco renuncia a la telenovela.

Además, el actor confesó que durante estos primeros años de su carrera tuvo problemas con su autoestima y su seguridad, lo que lo llevó a hacer ciertos ajustes a su personaje.

Fue en su cuenta de Instagram que Christian Chávez se tomó un momento para recordar sus inicios en la telenovela ‘Rebelde’, donde actuó junto a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera y Christopher Uckermann.

Junto a una foto de sí mismo caracterizado como Giovanni, su personaje, el actor compartió su sentir tras varios años desde que apareció en la telenovela, haciendo una revelación que nadie esperaba: estuvo a punto de abandonar la telenovela.

“Cuando este personaje llegó a mi vida , no sabía qué hacer con él. Confieso que estuve apunto de renunciar a la novela, pues los libretos y el personaje original no tenían mucho que sacarle”, escribió. “Era antagonista pero se diluía mucho en la historia, casi no tenía luz ni brillo”.

El también cantante señaló que había sido el productor, Pedro Damián, quien lo convenció de quedarse, dándole toda la libertad de hacer lo que él quisiera con su papel, naciendo así muchas de las características que diferenciaban a Giovanni del resto de los personajes.

“Pedro Damián me dijo que por eso me daba ese personaje a mí, por qué sabía que yo podía reinventarlo, y gracias a mis directores, Juan Carlos Muños y Luis Pardo, me ayudaron a darle ese lado cómico y me permitieron salirme del guión e improvisar, empezando con llamarle ‘pollitas’ a las niñas que lo convirtieron en icónico”.

Giovanni, el cómico personaje de ‘Rebelde’, se destacó por su colorido cabello y su aspeco alocado que combinaba con su lado humorístico, algo que fue idea del mismo Christian Chávez, a raíz de las inseguridades que tenía en su juventud.

“Yo propuse que tuviera el pelo rubio y pupilentes de color, pues yo en mis primeros años de actor me sentía feo e inseguro. Quería verme guapo y encajar en la TV mexicana, llegué a utilizar estas técnicas”.

