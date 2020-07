"Fuerte y claro, queridos amigos": Productora de Anne with an E señala que fans se hacen escuchar a través de la petición para renovar la serie

Moira Walley-Beckett fue la guionista y productora de la popular serie Anne with an E, quien escribió la adaptación de la serie de novelas "Anne of Green Gables" (Ana la de Tejas Verdes) escrita por Lucy Moud Montgomery en 1908. Walley-Beckett compartió un mensaje para los fanáticos por la petición de la renovación de la serie que superó el millón de firmas.

A través de una petición en la plataforma Change.org los seguidores de Anne with an E pidieron la renovación de la cuarta temporada de la serie, luego de que en noviembre de 2019, Netflix y CBC anunciaran la cancelación sin explica los motivos. Esto, generó un movimiento en redes sociales por parte de los fanáticos que pidieron la continuación de la serie, logrando supera un millón de firmas en la plataforma.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La escritora y productora de la serie Anne with an E, Moira Walley-Beckett compartió en su cuenta de Instagram una imagen de de una nota periodística que informaba que la petición para la renovación de la serie superó el millón de firmas junto a una fotografía de la querida Anne Shirley-Cuthbert (Amybeth McNulty), personaje principal.

Amybeth McNulty (Anne) y Moira Walley-Beckett | Instagram

En la publicación, Walley-Beckett escribió que los fanáticos de Anne with an E son increíbles, y agradeció su pasión por la serie que los unió para lograr llegar al millón de firmas "objetivo sin precedentes". Destacó que los seguidores deben sentirse orgullosos de lo logrado. Mencionó que es consciente del amor que le tienen a la serie y que el mundo también conoció ese cariño.

ANNE NATION son increíbles !!! ¡Tu pasión por Anne con una E te ha unido para lograr este objetivo sin precedentes y deberías sentirte muy orgulloso! Siento el amor que tienes por AWAE. El mundo conoce tu amor por AWAE. Fuerte y claro, queridos amigos, mi espíritu afín, fuerte y claro. ANNE UN MILLÓN

Escribió Moira Walley-Beckett. "Fuerte y claro, queridos amigos", escribió la guionista de la una de las series más populares del momento en la plataforma de streaming Netflix. La publicación no permite que los fanáticos comenten; cuenta ya con casi 35 mil me gustas en Instagram. Esto causó revuelo en las redes sociales, ya que sienten la esperanza de que anuncien la renovación de la serie.

Publicación de Moira Walley-Beckett en Instagram | @moirawalleybeckett

Hasta el momento, Netflix no ha anunciado la renovación de la serie, pero con la publicación de la guionista y productora de Anne with an E, se espera que la empresa de streaming replantee la posibilidad de continuar con la producción, ya que la historia tiene mucho que contar todavía.

La petición de Anne with an E cuenta con 1 millón 88 mil 623 firmas al momento; la persona que lanzó esta iniciativa escribió "Chicos, a todos nos encantó la temporada 3, ¡pero hay mucho más que necesitamos respuestas y queremos ver! ¡Toda la historia ka'kwet y la vida de Anne's Queen y obviamente cómo se desarrolla Shirbert! ¡Esperemos que esta petición llame la atención de Netflix y decidan renovar el programa para la temporada 4! ¡Anne querría que peleemos!"

Moira Walley-Beckett y Amybeth McNulty (Anne)| Instagram

Anne with an E es la historia de una niña huérfana con gran imaginación y un gran espíritu de lucha por las injusticias. Llega a la granja "Green Gables" a vivir con los hermanos Matthew y Marilla Cuthbert, que aunque habían pedido un niño, se enamoran de Anne Shirley y deciden adoptarla. En cada capítulo de la serie se ve involucrada en problemas que deberá resolver, dejando una lección a todos los habitantes en el pueblo de Avonlea.

La serie está basada en la serie de libros "Anne of Green Gables" (Ana la de Tejas Verdes), escritos en 1908 por la autora canadiense Lucy Moud Montgomery. En total son ocho libros que cuentan la historia de la pequeña Anne Shirley-Cuthbert desde su llegada a Green Gables cuando tenía 11 años, hasta su vida adulta a los 53 años con su esposo e hijos. Todavía hay mucha historia de Anne para la renovación de la serie.

Te puede interesar:

La oculta relación entre las series Anne with an E y Stranger Things

Quieres saber que pasará en la cuarta temporada de Anne with an E, entonces deberías leer estos libros

Las 5 canciones que hicieron llorar en la grabación a la actriz de Anne with an E