¡Fuertes declaraciones! Gustavo Adolfo Infante asegura que Pati Chapoy practica la brujería

Gustavo Adolfo Infante aseguró que desde hace varios años Pati Chapoy no lo puede ver ni en pintura. De acuerdo con el conductor de televisión, la titular del programa "Ventaneando" de TV Azteca lo ha estado atacando últimamente porque Frida Sofía (hija de la cantante Alejandra Guzmán), le dio a él la exclusiva del supuesto abuso sexual que sufrió de parte de su abuelo Enrique Guzmán.

En una entrevista para TVNotas, Gustavo Adolfo Infante quien conduce el show "De primera mano" en Imagen Televisión, resaltó que a esto se le "llama envidia, yo soy 18 años más joven que Pati y tengo mucha más presencia en medios y redes sociales, estoy mucho más activo que ella y soy una real competencia para su programa".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La gente no soporta eso, pero en vez de ponerse a trabajar para superar o aumentar su nivel, para ellos es más sencillo atacar, ofender y denostar; así se defiende mientras yo trabajo.

Leer más: A Laura Bozzo la atacan llamándola "momia" y "ridícula", dice que eso le gusta y también los memes que le hacen

Asimismo el periodista de espectáculos, también conductor del programa "El minuto que cambió mi destino", sorprendió al decir que había muchas cosas que no le agradaban de Pati Chapoy: "ella sí tiene prácticas extrañas, no sé si es vudú, santería o brujería, pero es alguna cosa de ésas y eso sí me da repulsión".

Cuando la reportera de TVNotas le preguntó cómo sabía que la Chapoy practicaba la brujería, él respondió: "porque trabajé con ella muchos años, yo la veía cuando mandaba por cocos y por ese tipo de cosas, son cosas que no entiendo ni quiero entenderlas porque no me interesa estar cerca de ese tipo de prácticas tan bajas".

Leer más: ¿Por qué Andrea Legarreta rechazó hacer proselitismo político?: "Preferí lavarme las manos"

Gustavo Adolfo Infante, no conforme con estas declaraciones, arremetió en contra de Pati Chapoy al decir que era "una persona que ya está pasada de moda y no lo entiende", una persona que hace periodismo a la antigua, "como hace 40 años, cuando los periodistas podían abusar de su poder".