Fuertes declaraciones de Paolo Botti: 'Me humillaron en Tv Azteca'

México.- Aunque el proyecto La Academia, de Tv Azteca, en distintas ocasiones ha impulsado la carrera artística de sus alumnos, como Yuridia, la realidad es que la mayoría de estos suelen desaparecer del ojo público después de un tiempo tras no lograr la fama nacional esperada, tal es el caso de Luis Armando, mejor conocido como Paolo Botti.

Paolo Botti fue todo un personaje en el reality show de talentos, quien gracias a su divertida personalidad se ganó el cariño de los televidentes logrando convertirse así en el favorito de su generación, la sexta transmitida en el año 2008, sin embargo, muy pronto desapareció de las cámaras y muy poco se supo sobre él, hasta hoy, que fue captado por periodistas a las afueras de las instalaciones de Televisa, su nueva casa televisora.

El controvertido personaje de La Academia, quien destacó por siempre cuestionar la autoridad de los profesores y las críticas de los jueces, habló sobre sus nuevos proyectos en Televisa e hizo fuertes declaraciones sobre Tv Azteca, la casa televisora que lo vio crecer y la realidad es que no tuvo nada bueno que decir.

Estoy iniciando otro momento más en lo que es la trayectoria como conductor y artista. Estuvimos haciendo producciones de género urbano, nos ha ido muy bien estamos componiendo, tenemos varias canciones que vamos a hacer en dueto. Me siento muy contento en Televisa, es una televisora muy grande que realmente promueve y apoya el talento de los cantantes y espero que nos vaya bien. Vamos a trabajar en la conducción y otros proyectos que poco a poco se irán viendo, no quiero adelantar", expresó el cantante con un extravagante look.

Paolo Botti hace fuertes declaraciones sobre Tv Azteca. Foto: Instagram

En la entrevista con los reporteros de diferentes medios Paolo agradeció a la productora Magda Rodríguez por haberle dado una oportunidad en Televisa y al ser cuestionado sobre los motivos por los que dejó a la televisora del Ajusco, comentó que enfrentó a personas que intentaron limitar su carrera y dijo que el canal no contaba con personas profesionales a cargo.

No es la empresa, hay gente en el canal que, en su momento, ya no están, no supo manejar a los artistas que TV Azteca impulsó, muchos artistas quedamos estancados, no tuvimos desarrollo, el canal no contaba con gente profesional, hoy por hoy no puedo hablar porque creo que ya es otra administración, pero yo tengo entendido que aquí en Televisa tienen muy buena gente", explicó.

Pero sin duda una de las declaraciones más impactantes que hizo fue que recibió humillaciones de ciertas personas mientras estuvo en Tv Azteca, donde asegura que no pudo explotar su talento como quería e insistió en que muchos trataron de limitarlo y ahora puede contarlo ya sin miedo, al igual que muchos otros exacadémicos.

Recibimos humillaciones, congelamientos. Me tuvieron años en la congeladora sin darme mi carta de retiro. Humillaciones de ciertas personas que no voy a revelar, tal vez en el futuro, me dijeron que mientras estuvieran en el poder mi carrera no iba a lucir. Muchos académicos podemos contarlo ya sin miedo. En ese momento era impune, no podías abrirte porque esta gente tenía poder dentro de los medios y el Botti que ves resurge gracias a Televisa", contó.

Después de su salida del reality show de canto, Botti se unió como conductor al elenco de Para Todos, pero por motivos personales decidió abandonar la producción. Muchos años más tarde, en 2015, intentó retomar su carrera y en 2015 lanzó un EP con varios temas musicales, pero no logró gran popularidad ni alcance.

En 2015 Paolo Botti lanzó un EP con temas musicales, pero no logró el éxito que buscaba. Foto: Instagram

Pero ahora, después de años alejado del ojo público y lo que más le gusta hacer, el cantante está muy feliz de regresar a trabajo de la mano de un gran canal televisivo con quien está a punto de comenzar un nuevo proyecto.