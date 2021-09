"Fui honesta cuando me preguntaban", Natalia Téllez responde a los ataques por según no querer hijos

La conductora de televisión, actriz y locutora Natalia Téllez dio a conocer su primer embarazo, fruto de su relación amorosa con el fotógrafo profesional y productor musical Antonio Zabala. Muchos de sus seguidores le enviaron muchas muestras de cariño ante la feliz noticia, sin embargo, también recibió críticas. Según algunas personas, anteriormente la integrante del programa "Netas Divinas", había manifestado no querer hijos.

Ante las críticas que ha recibido, la ex novia del actor Christopher Uckermann (integrante de RBD) y del comediante Chumel Torres, habló al respecto en una de las recientes emisiones del show "Netas Divinas".

Manifestó que al compartir su embarazo, recibió mucho amor "y se los agradezco, pero también había una idea de que yo había dicho que no quería ser madre". Natalia Téllez explicó que el haber dicho, era porque en ese momento la maternidad le daba mucho miedo, pero esto no significaba que no deseaba ser mamá. "Solamente fui honesta cuando me preguntaban y decía 'no sé, probablemente no'".

Natalia Téllez abrió su corazón y mencionó que desde los 15 años de edad, al morir su mamá, venía arrastrando una serie de heridas emocionales. "Mi idea de mamá de repente estaba peleada, uno, porque no la tengo, dos, porque no conocía mujeres, no estaba cerca de personas con niños".

"Netas Divinas" la ayudó a cambiar ciertos prejuicios que tenía. "Entre ustedes, conocer a Antonino, trabajar cosas mías de mis pérdidas, de mi mamá, de mi familia, de mi abuela… evolucioné a decir 'este es un momento en el que lo deseo'".

Yo nunca me senté aquí a decir 'yo nunca voy a tener hijos', dicen que criticaba a las mujeres por tener hijos y no, yo lo que decía es que hay que defender el derecho a decidir.

En su momento Natalia Téllez no se consideraba "suficientemente adulta" y no tenía una pareja "suficientemente adulta, ¿cómo voy a traer a alguien al mundo si yo no puedo ser el soporte que sé que son las mamás?, eso sí que quede un poco claro, porque la gente no lo entiende y cuando lo ponen en redes es doloroso, yo solo dije que no era momento y que no era mi prioridad".

Leer más: "Verlo en silla de ruedas fue difícil", William Levy habla sobre el terrible accidente de su hijo