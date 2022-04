"Fui la tercera en discordia", así reveló Maribel Guardia romance con ex esposo de Susana Dosamantes

Una de las reporteras aprovechó para preguntarle sobre la relación amorosa que tuvo, hace años, con el ex esposo de Susana Dosamantes, lo que evidentemente no le agradó. "Muchachas, que feo que estén hablando de eso en momentos como estos, la verdad, de verdad, hay que respetar".

Yo nunca conviví al mismo tiempo con él, cuando estaba con la señora, yo no era la amante, si fui la tercera en discordia, porque él no se había divorciado, pero él estaba conmigo.

Asimismo, dejó muy en claro que no fue amante del empresario Carlos Vasallo, pero si fue la manzana de la discordia en su matrimonio.

Supuestamente, el padrastro de la cantante Paulina Rubio , le habría sido infiel a Susana Dosamantes con Maribel Guardia . "A mí lo feo y lo malo se me olvida, pienso que todo lo que sucede, es lo que tenía que haber sucedido", manifestó la actriz tiempo atrás en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, al preguntarle si el también productor audiovisual Carlos Luis Vasallo Tomé le "puso los cuernos".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.