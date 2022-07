"Fui víctima de muchas agresiones", Cynthia Klitbo denuncia ante la Fiscalía a su ex novio Juan Vidal

Hace unas semanas, la actriz mexicana Cynthia Klitbo dio a conocer ante varios medios de comunicación, haber terminado su relación amorosa con el actor dominicano Juan Vidal por sus problemas de ira. La querida villana de telenovelas, mencionó que su ex es un "vividor" y "chichifo". Además, reveló que le quedó a deber 4 mil 500 dólares y por más que lo ha buscado para que le pague, él la ha estado evadiendo.

Ante esto y animada por su también ex pareja, el youtuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como "Rey Grupero", Cynthia Klitbo acudió ayer viernes a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para denunciar a Juan Vidal por supuesta violencia psicológica y por el dinero que le debe.

En una entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, la actriz comentó que está buscando que su ex novio, le pagué el dinero que lo prestó en dólares y no en pesos mexicanos, como el actor ha pretendido.

"Ahorita no puedo decir gran cosa por el acta que estamos levantando, pero es por dos razones y entre ellas el pago en la moneda tal como se lo di, en una exhibición de las divisas que yo le presté, porque el problema es que sí se le especificó: 'es un préstamo, no te lo estoy regalando', pero es una manera en donde yo le llamo por teléfono, él me agrede".

Entre las evidencias que presentó Cynthia Klitbo ante las autoridades correspondientes, están unos chats donde el actor, de 45 años de edad, le responde de manera violenta.

De acuerdo la actriz, al principio todo fue miel sobre hojuelas con Juan Vidal, pero en los últimos meses que estuvieron, él habría sacado su verdadera personalidad.

"Pasé tres meses terribles, tuve que ir a una terapia porque yo no entendía como alguien que había sido mi amigo por tantos años, como pude haber justificado tanta estupidez y tanta agresión pensando: 'me ama', cuando evidentemente, pues no le interesaba nada más que vivir de gorra".

Cynthia Klitbo le ve el lado positivo a toda esta situación, al mencionar que pudo salir a tiempo de esa tóxica relación. "Me duele mucho porque fui víctima de muchas agresiones, pero por eso no duré cuatro años, ni cinco, ni seis, porque a estas alturas ya tengo las herramientas de todas las terapias para decir: 'no puedo permitir que las cosas sean así'".

Por su parte, "Rey Grupero", dijo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que Juan Vidal tendrá serios problemas, si se llega a demostrar que violentó a Cynthia. "Lo que el señor no sabe es que la violencia psicológica también es un delito y si el perito determina que la afectó psicológicamente, el señor va a tener un problema muy grave".