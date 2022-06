¡Fuman la pipa de la paz! J Balvin se disculpa con Christian Nodal: "no son nadie para juzgarlo"

Luego de la fuerte "tiradera" en redes sociales que protagonizaron Christian Nodal y J Balvin, la cual dio mucho de que hablar, ambos cantantes han fumado la pipa de la paz y se disculparon mutuamente, dando por terminada esta mediática pelea.

Todo comenzó hace unos días, cuando el reguetonero colombiano se burló de la apariencia física de Christian Nodal y además, hizo una broma en la que mencionó a su ex novia y prometida, la cantante y actriz española Belinda. Aunque J Balvin aseguró que solo estaba bromeando, esto no fue para nada del agrado del cantautor mexicano.

A través de las stories de su cuenta en Instagram, arremetió fuertemente en contra de J Balvin.

"Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no andaba coherente, el cabrón tiene un documental hablando de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones de seguidores, subió una foto para que hagan burla de mí, donde claramente, todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mie... muy fea que viví, no hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien".

Posteriormente, Christian mencionó que grabaría una canción dedicada al colombiano. Asimismo, recordó cuando el rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, "Residente", despedazó a J Balvin en la canción "BZRP Music Sessions #49".

El ex novio de Belinda, externó que J Balvin es un referente de todo lo que está mal en la industria musical. "Quieres burlarte, hacer reír a la gente, simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, no subas cosas mías, de gente que no conoces". Para terminar, remató de la siguiente manera: "dime tú, de qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, super llenos, si tu música no llena nada".

Christian Nodal se disculpa con J Balvin

Unos días después de la "tiradera", el cantante y compositor, ganador del Latín Grammy, se disculpó públicamente con el reguetonero originario de Medellín, Colombia, durante un concierto que tuvo en Morelia, estado de Michoacán, México, como parte de su gira "Forajido Tour 2022".

"No hay que ser mier... nunca en la vida, porque estas cosas son las que pasan cuando se es mier... en la vida, cuando no se es consciente de cuanto daño le podemos hacer a las personas, respétense y respeten a los demás".

No hay que pisar los sueños de nadie, hay que ayudar a que los sueños de todo mundo se cumplan, lo siento mucho, Balvin, todos somos seres humanos y tenemos nuestros cinco minutos de pende...

El joven intérprete fue ovacionado por su público.

J Balvin acepta las disculpas de Christian Nodal y también pide perdón

Por su parte, a través de las stories de su cuenta en Instagram, José Álvaro Osorio Balvin (nombre verdadero del exponente de la música urbana), manifestó no ser nadie para juzgar a Nodal, "estaba pasando un mal momento, entiendo su punto de vista, y aquí estamos en buena vibra, paz, yo no soy nadie para juzgar a quien".

El cantante mencionó que "todo bien" con Christian, dejando muy en claro que estaban para dar un buen ejemplo, "y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad", ya que muchísimas personas los siguen y es parte de su responsabilidad dar un buen ejemplo.

"El parcero pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago, un caballero en hacer lo que hizo y yo respeto eso más que nada y no mintió, no mintió en esa conversación", dijo J Balvin, dándole punto final a esta controversia.