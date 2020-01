Furia total por el póster del Super Bowl de Shakira y JLo

Los fans de Jennifer Lopez están furiosos por el póster que se lanzó sobre el Super Bowl y es que en la imagen donde aparece junto a Shakira se puede ver que el balón tapó la pierna de la puertorriqueña, lo que desató una ola de criticas en redes sociales.

Por si fuera poco el enorme balón tampoco fue del agrado de muchos internautas quienes aseguran que esta mal cortado, además aseguran que la cantante da a entender que lo aplasta, lo que causó el disgusto.

Mientras tanto su colega Shakira aparece de lo más sexy y sin ningún inconveniente pues se le ve tremendo cuerpazo con el que dejó a más de uno con la boca abierta, ya que no es una sorpresa que la colombiana siempre se esté cuidando para verse espectacular ante sus fans.

"El balón aplastando el pie de Jlo", "No me había dado cuenta de lo mal que lo hicieron hasta que leí", "El balón pésimo ahí, y debieron de intercambiar la ropa", "Pero la pose de Jlo como que no va con el tema", escribieron algunos usuarios.

Por si fuera poco hace unas horas se dieron a conocer unos supuestos ensayos de lo que veremos el próximo dos de febrero.

Cabe mencionar que el Super Bowl es uno de los eventos deportivos más populares en Estados Unidos, pues los cantantes son parte de poner el entretenimiento por unos minutos donde la producción, luces y magia se hacen parte de la legendaria ceremonia que siempre da de que hablar.