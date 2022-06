¿Futuro romance? Shakira muestra su interés en Henry Cavill

Los comentarios al respecto no se han hecho esperar en las redes sociales, algunos usuarios de Internet no han parado de darle a elegir a Shakira por dos importantes superhéroes y esperan a que pueda decidirse por alguno, aunque, ante sus acciones, ya tendría una decisión tomada, sin embargo, se sabe que Henry Cavill ya tiene una relación.

Y es que hace algunos días se viralizó en TikTok un antiguo video en el que Henry Cavill quedó anonadado con la belleza de la cantante colombiana, esto luego de que ambos estuvieran presentes en el mismo evento. Mientras paseaban por la alfombra roja, él se sorprendió al ver a la artista y no dudó en admirarla a detalle.

Además de Chris Evans , el actor británico Henry Cavill sería otro de los hombres detrás de la belleza de la cantautora y ella misma, enterada de la situación, no dudó en demostrar su interés por él, desatando todo tipo de reacciones al respecto.

Estados Unidos- En los días anteriores se dio a conocer que la colombiana Shakira y el español Gerard Piqué ya no estarían juntos debido a fuertes problemas ne su relación. Luego de la noticia de que la colombiana está soltera, muchos han mostrado su interés en ella.

Gilberto Coronel Periodista Web

