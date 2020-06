G-Eazy estrena colaboración con Ashley Benson en medio de la polémica

Estados Unidos.- Tras fuertes rumores de que han estado saliendo, G-Eazy y Ashley Benson estrenan colaboración musical, uniendo sus talentos y continuando evadiendo los comentarios que circularon en medios locales y con internautas sobre que la actriz habría dejado a la modelo Cara Delevingne para andar con el rapero.

Se trata del tema "All the things you're searching for", perteneciente al nuevo disco del rapero titulado "Everything's Strange Here", el cual ha dejado paralizado a todos los seguidores de la actriz estadounidense, protagonista de la ya finalizada serie "Pretty Little Liars".

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

De momento no existe un video oficial para este tema, podría suponerse que es debido a los difíciles tiempos que el mundo está enfrentando por la propagación del coronavirus, lo cual ha retrasado e incluso, cancelado algunas producciones para evitar contagios, pero ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming digital para su reproducción.

Además de lo laboral, a ambas estrellas se les ha visto muy juntas en los últimos meses, siendo estas últimas semanas cuando más se les ha captado juntos en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Asimismo, hace poco se supo que la actriz tuvo como invitado especial al rapero a la boda de su hermana, un evento que fue sumamente discreto y que sólo contó con la presencia de familiares y amigos cercanos de la familia.

Cabe mencionar que Ashley Benson saltó a la fama gracias a su participación en la serie de la cadena ABC, una de las más exitosas de su época, pues su permanencia en televisión duró siete años y ahora demuestra que no sólo es buena para ese ámbito, sino también para el musical.