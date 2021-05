México.- Cantante, compositor y también actor, Gabo Ornelas, quien ha participado en varias telenovelas y series, las más relevantes han sido Amar a muerte, en el papel de Sergio, con el triángulo amoroso de las Juliantinas; La bandida, papel de Damián Alvarado, al lado de Sandra Echeverría por Telemundo y Amazon Prime; hoy se encuentra promocionando su nuevo sencillo Quédate, disponible en las plataformas digitales.

En entrevista para EL DEBATE, el artista nos cuenta detalladamente sobre el nuevo hit, el cual habla sobre estos tiempos difíciles donde muchas familias han perdido a un ser querido.

El tema fue compuesto por Gabo Ornelas y producida por Chano Guardado, quien ha trabajado en temas para el cantante Carlos Rivera, Thalía, Reik, Río Roma, entre otros famosos.

¿Cuál es el aprendizaje que te dejó la pandemia?

"Me mantengo en paz, feliz, ocupado. La pandemia, en cuestión de encierro, no me pegó porque he sido muy tranquilo en muchos aspectos, me gusta mucho estar en mi casa, me encanta estar en mi hogar con mi familia y como que en esa parte no la resentí; aparte, este tiempo me hizo reflexionar muchos aspectos de mi vida".

Gabo Ornelas transmite sentimientos al público con el tema ‘Quédate’. Foto: Cortesía

Te encuentras lanzando el tema 'Quédate', en el cual haces un homenaje a las personas que han perdido a un ser querido.

"'Quédate' es una canción que escribí para recordar a esos amores que ya no están con nosotros y que nos hubiera encantado que siguieran con nosotros. Al momento de hacer el video, al crearlo, se prestó para el tema de pandemia y lo platicamos para hacer una dinámica en redes sociales para preguntarle a fans, amigos y quien viera el mensaje que si tuviera algún familiar fallecido, que le íbamos a hacer un homenaje bien lindo para recordarlos".

"No tenía idea lo que iba a causar el video, pero no tenía el alcance de emociones que causó el video, como que saber que la canción generó emociones, se siente bien bonito".

Adelántanos los proyectos que seguirán para tu carrera artística

"Seguiré haciendo música este año, gracias a Dios. Uno de los temas que sucedió en pandemia fue que me iba a filmar una serie que se llama Coyote, de la productora Michelle MacLaren, de Breaking bad, entre otras proyectos, y grabé una parte antes de pandemia y, justo antes de que cerraran todo, yo me tenía que ir a Los Ángeles para seguir filmando la serie, y pues con la pandemia lo cancelaron (se terminaron de grabar seis capítulos) y pues esa parte como que me bajó poquito, pero justo entrando el año 2021 se retomó con una disquera que me ofreció hacer música. Estoy feliz y agradecido con ellos, así que habrá mucha música".