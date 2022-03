Gabriel González da una mirada al pasado, aprende de su evolución y se mantiene fiel a su esencia

Gabriel González guarda un especial afecto por cada una de las personas que lo han apoyado desde el día uno. "Son cosas que no se olvidan, son recuerdos que por más que pase el tiempo, tú no los olvidas, son experiencias únicas".

Por otra parte, Gabriel González tiene preparadas dos nuevas canciones para lanzarlas próximamente . Asimismo, lleva a cabo otros proyectos, como la producción de música electrónica con otro seudónimo, así como un proyecto con su mamá, quien es escritora. Se encarga de la edición de sus textos, la maquetación de las portadas y más. "Incursionando en nuevas ramas para no estar inactivo, siempre es bueno estar activo en varias cosas".

Comparado con las canciones que hace actualmente, "tienen un proceso de composición y producción más elaborado, ya no está tan saturado como antes, sonidos agradables para el oyente, las letras son más directas, también en la interpretación, en cada canción que hago, voy tratando de mejorar poco a poco".

"He tenido un proceso evolutivo como intérprete, escucho mis canciones del 2010 y dijo: 'wow, pude haberlo hecho mejor', pero todo es parte del proceso, todo eso te sirve, que tú lo escuches, que des una mirada al pasado y te vas dando cuenta que fue algo necesario que tuvo que pasar, para poder mejorar y estar hasta donde estás ahora".

A veces se acaban las ideas, no sabes que hacer y te tomas esos tiempos de descansos, para poder pensar, inspirarte, de la nada viene una idea y a grabar se ha dicho.

Gabriel González no es nuevo en el mundo musical. Desde el 2010 se ha dedicado de manera independiente a la producción no solo de baladas románticas, sino también de temas pop rock y electrónicos.

"Un trastorno mental de una persona que puede llegar a sufrir cuando está demasiado enamorado, el amor te enceguece, no te deja pensar bien, a veces cometes hasta tonterías por amor, es un buen título para la canción".

En el coro dice, "ya no puedo más con esta realidad"; el protagonista de la canción está devastado, no sabe qué hacer. Fue por esto que la canción en mención, se llama "Demencia".

"Demencia" trata sobre una persona que se siente desolada, terminando una relación que ha sido muy fuerte. De acuerdo con el cantautor Gabriel González , cuando una persona está demasiado enamorada y llegan a terminar, entran en un estado de demencia, "no saben que hacer, hacen de todo, lo posible e imposible por volver a tener a esa persona, por reconquistarla, hablar con ella, tienen un estado de desesperación".

Me gusta como todos esos matices, todos estos cambios se fueron acoplando, quedaron bien y dieron como resultado esta canción, esto seguro, como la tenía compuesta antes, no hubiera tenido un impacto así como la tiene ahora.

De acuerdo con su creador, "Demencia" se distingue por los sonidos de la guitarra, las melodías sutiles que tiene y la voz. Un verdadero intérprete sabe distinguir cuando una canción tendrá impacto y que no se debe lanzar una canción de manera apresurada, pues al igual que en la cocina, como dicen las abuelitas, la comida se prepara con calma, para que quede sabrosa. Algo que supo hacer a la perfección Gabriel.

"La canción pasó por una transformación, de ser algo bailable, algo más rápido, tenía hasta un rapeado, pasó a ser algo más sentimental, me gustó esta transición que tuvo el tema, porque siento que en la versión que está ahora, transmite el mensaje y la idea original con la que fue compuesta, cada canción que yo he compuesto tiene una esencia única, cada canción se distingue por algo".

En una muy agradable charla con Debate desde su natal Guayaquil, Ecuador, Gabriel González Rodríguez contó que su nueva canción, "Demencia" , la compuso en el 2018. En esa época quería experimentar cómo sonaría en el género urbano. Al grabar el demo, no quedó del todo convencido como sonaba su voz y como estaba estructurada.

Como ejemplo, está su más reciente lanzamiento "Demencia" , un tema que en un principio fue creado con sonidos del género urbano, pero luego de un profundo análisis, comprendió que no estaba siendo leal a su esencia personal y artística.

