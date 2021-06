Gabriel Porras y Susana González, actores con quienes Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se pusieron los cuernos

Itatí Cantoral no solo reveló haberle sido infiel a Eduardo Santamarina con el también actor mexicano Gabriel Porras, sino también salió en defensa de la actriz de telenovelas Susana González, con quien el padre de sus gemelos "le puso los cuernos".

En una entrevista con Yordi Rosado para su show en YouTube, la actriz Itatí Cantoral (a quien actualmente podemos ver en la serie de televisión "Se rentan cuartos), confesó que cuando tuvo un amorío con Gabriel Porras, su matrimonio con Eduardo Santamarina ya estaba al borde del precipicio. En ese entonces ya dormían en cuartos separados y no había nada de nada entre ellos.

"Ya estábamos separados, ya estábamos mal, yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, no estaba yo divorciada, yo ya no sé quién salió primero con quien", mencionó Itatí Cantoral.

Luego de haber firmado su divorcio con Eduardo Santamarina, su romance con Gabriel Porras también terminó, pues el actor se enteró que Itatí Cantoral no lo amaba, solo le había usado como un "salvavidas" ante lo que estaba viviendo en su relación.

"Yo presiono de Eduardo para el divorcio, firmamos el divorcio y yo terminé mi relación con Gabriel Porras, porque él supo que nunca lo quise, lo agarré como salvavidas, yo jamás pensé que me iba a divorciar, mis papás me educaron así de 'la princesa de la casa', yo pensé que a mí me iban a aguantar todo, la vida no es así, ese fue el primer golpe de mi vida".

Es por muchos sabido que Eduardo Santamarina le fue infiel a Itatí Cantoral con la también actriz Susana González; por muchos años se creyó que esto fue el motivo que los llevó al divorcio, sin embargo, de acuerdo con la misma Itatí fueron otras las razones.

Durante su entrevista con Yordi Rosado, contó aquella ocasión cuando tuvo una charla con Susana González, quien le pidió perdón por haberse metido con su entonces esposo.

Te lo juro, fue una plática en la que se abrieron dos mujeres que yo le dije: 'te perdono, si te tenía qué perdonar de algo'.

Esa sincera plática y disculpas de Susana González, le ayudaron a Itatí Cantoral a sanar su corazón; luego de decirle que la había liberado con todo lo que le contó, le hizo saber que no tenía ningún problema con ella. "Yo hice una conexión con ella real y yo le pedí disculpas porque pensé que ella era la mala del cuento y no lo fue, todos somos víctimas y villanos".