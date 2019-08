Gabriel Soto asegura llevar buena relación con Geraldine Bazán

Gabriel Soto y Geraldine Bazán han ocupado los titulares de la prensa de espectáculos desde hace varios años, desde que se dio a conocer el supuesto romance del actor y Marjorie de Sousa, hasta después de su controvertido divorcio. Pese a tantos rumores sobre ellos la verdad es que llevan una buena relación, sobre todo por el bienestar de las dos hijas que tienen.

En una entrevista con la periodista Lourdes Stephen, el actor Gabriel Soto comentó al respecto: "nunca ha estado mal, la prensa se ha encargado de hacer toda una historia de que las cosas no están bien, hay una excelente relación y siempre prevalecerá por el bienestar de nuestras hijas, que los dos hemos dicho que es lo más importante para nosotros".

El galán de telenovelas mencionó que el tema de su divorcio con Geraldine Bazán se volvió un escándalo en gran parte por las redes sociales, además por algunos medios de comunicación que tergiversaron la información.

"Las redes sociales aquí han sido un factor muy importante para que esto se hiciera aún más grande, porque si esto hubiera pasado hace 10 años que no hay redes sociales no se hace este escándalo.

Desgraciadamente hay mucha prensa que es muy amarillista, que inventa cosas y que tergiversa información.

Sobre las constantes críticas que reciben tanto él como su novia Irina Baeva, aseguró: “hemos aprendido a sortear las cosas y tomar las cosas de quien vienen también, porque la gente que crítica, que insulta, es un acto de cobardía total la manera en la que insultan en redes sociales, es gente que también está creo que en su casa frustrada y lo que uno externa es lo que uno tiene dentro y más aún si no conocen como fueron las cosas, si no me conocen a mí como persona, si no conocen a Irina como persona, es muy fácil juzgar”.