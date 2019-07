Gabriel Soto comparte ritual Maya con sus hijas Elissa y Alexa

Gabriel Soto pasó momentos divertidos con sus hijas en la Riviera Maya como parte de sus vacaciones de verano. Tocó el turno de que Elissa Marie y Alexa Miranda pasaran tiempo con su papá, como acordaron al firmar el divorcio. Aunque el galán de telenovelas es muy reservado en compartir imágenes desus hijas en redes sociales, hizo una excepción.

En su perfil de Instagram Gabriel Soto compartió una serie de fotos y videos de un ritual Maya del que fueron parte. "Lo he dicho antes que no me gusta subir muchas cosas de las que hago con mis hijas, pero hay cosas que vale la pena compartir. Hoy tuve la fortuna de enseñarles uno de los lugares mas mágicos que hay".

Y que mejor que recibiendo la energía positiva del universo con un ritual Maya, agradeciendo a la madre naturaleza por todas las bendiciones.

Luego de dicho ritual un poco de aventura y adrenalina siguió en el itinerario de Elissa y Alexa con su papá. "Obvio no podía faltar un poco de adrenalina".

Ante de realizar este viaje con sus hijas, fruto de su entonces matrimonio con Geraldine Bazán, el actor contó a Las Estrellas que estaría una parte de las vacaciones de verano con ellas, ya que después tiene trabajo por cumplir. “La primera parte de las vacaciones me toca estar con mis dos chiquitas, vamos a pasar uno días en la playa".

"La segunda etapa de las vacaciones, en el mes de agosto, estoy en una gira de dos obras de teatro simultáneamente, una de ellas es Cleopatra metió la pata y la otra es La homofobia no es cosa de hombres".

Anteriormente Geraldine Bazán y Gabriel Soto estuvieron juntos con motivo de la Primera Comunión de su bella hija Elissa Marie. Fue precisamente la jovencita quien compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde sus papis posan junto a su hermana menor y sus padrinos.

A su salida de la iglesia un reportero del programa Ventaneando charló unos minutos con la actriz y como era de esperarse, le preguntó por la presencia de Gabriel Soto en este día tan especial para su hija. Sobre lo que le dijo el actor a Elissa, respondió: "pues supongo que le dijo que muchas felicidades y que la ama".

Sobre como se sintió al reencontrarse con su ex esposo simplemente expresó: "todo muy bien". Después de llevar a cabo su Primera Comunión, Elissa Marie celebró con una comida donde no estuvieron su papá y su abuela materna, la señora Rosalba, quien explicó al día siguiente que su ausencia se debió a que olvidó el día del evento; esto no convenció del todo a los conductores del programa Venteaneando, quienes sugirieron que la mamá de Geraldine Bazán no acudió para no encontrarse con su exyerno.

Como muchos recordarán, en repetidas ocasiones la señora Rosalba ha mostrado su indignación y molestia en contra de Gabriel Soto, por todo lo que ha ocurrido desde antes y después del divorcio de su hija. De igual forma esta en contra de que sus nietas convivan con Irina Baeva.

En sus respectivas redes sociales, los actores dedicaron bellas palabras a su primogénita luego de haber realizado este sacramento de la iglesia católica.