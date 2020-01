Gabriel Soto confiesa por qué dejó de seguir a Irina Baeva en redes sociales

El hecho de que Gabriel Soto dejará de seguir en redes sociales a su novia Irina Baeva, desató muchos rumores de una supuesta crisis de pareja que los estaría llevando a la separación. Ante esto, el galán de telenovelas comentó lo que sucedió ante varios medios de comunicación.

"Yo hice una actualización de mis contraseñas y todo y como que se botó ahí algo pero sí nos seguimos, no tenemos por qué no seguirnos y si no nos seguimos en Instagram no pasa nada, nos seguimos por todos lados", manifestó Gabriel Soto.

El actor mencionó ya que estaba tocando el tema de las redes sociales, que todo este "mundo" llega a ser demasiado superficial. "Las redes sociales son un reflejo falso de lo que es, Instagram vemos, realidades no sabemos, lo que ponemos es tan solo un fragmento de lo que uno quiere mostrar en la vida y la vida privada y personal es otra cosa".

Por otra parte, en una reciente entrevista para la revista ¡HOLA! México, la actriz Irina Baeva dio a conocer que ella y su novio Gabriel Soto ya vivían juntos. "Todavía no hay anillo ni fecha de boda como se ha comentado, pero sí hay mucho amor, respeto y ganas de estar juntos. Estamos comprometidos el uno con el otro y ese compromiso es de corazón".