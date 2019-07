Gabriel Soto conoce a los papás de su novia solo por mensajes

El actor Gabriel Soto dice que sí conoce a los papás de Irina Baeva, su novia rusa, pero solo por mensajes, así lo revela al ser abordado por distintos medios de comunicación en el aeropuerto Internacional de Ciudad de México.

Gabriel Soto, pareja sentimental de Irina Baeva, con quien protagonizó la telenovela de Televisa "Vino el amor", hace unos años, cuenta a la prensa cómo es su relación con ella. Ambos fueron captados en el aeropuerto de Ciudad de México.

Soto opina de Irina que es una mujer independiente y se vino a vivir a México hace cinco años.

Sus papás respetan mucho y ella es libre de tomar sus decisiones. Ellos se hablan todos los días y me consta que se mandan mensajes de voz”, comentó el actor.

Gabriel cuenta también que Irina ha tratado de enseñarle a hablar ruso, pero es un idioma que se le hace bastante difícil. Le ha enseñado varias palabras, pero las olvida.

El actor, quien ha participado en otras telenovelas como "Yo no creo en los hombres", no ha tenido oportunidad de conocer a los papás de Irina, su novia.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, es la misma Irina quien comparte con la prensa en Ciudad de México que Gabriel y sus padres llevan una excelente relación.

Irina y Gabriel ya piensan en tener hijos; ella contó hace unas semanas a la prensa en Ciudad de México que ese es un tema personal y lo tratan en privado, pero como cualquier mujer, se muere por las ganas de tener un hijo.

Irina externó que uno de sus mayores anhelos es convertirse en madre, como es el sueño de quizá toda mujer, y espera que pronto se le pueda ver realizado.

Claro que sí, me gustaría ser mamá en algún momento de mi vida, por supuesto, como a cualquier mujer. Me gustaría tener una familia, me gustaría tener hijos.”