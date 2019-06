Gabriel Soto cuenta los motivos de su mensaje a Geraldine Bazán

Gabriel Soto explicó lo motivos que lo llevaron a escribir el polémico mensaje en uno de los post de su ex esposa Gerladine Bazán. El galán de telenovelas señaló que lo hizo en un momento de enojo.

¿Qué escribió Gabriel Soto?: "cómo sacrificio, si la elección de trabajar es tuya, porque necesidad ninguna, yo pago todo para ellas y para ti". Ante sus palabras fue tachado de machista. Ante todo esto el actor rompió el silencio en el programa Suelta la Sopa.

El periodista Luis Alonso Borrego contó lo que el ex esposo de Geraldine Bazán le dijo: "hablé con Gabriel Soto, me confirma que el mensaje sí lo mandó él. Me dice que palabras más, palabras menos, que le ganó el impulso, el coraje, porque a él no le parece justo hablar de sacrificios cuando trabajar 15 días lejos de sus hijas es una decisión".

Dice que Geraldine gana más que él, porque cuando él no está haciendo novela, se reducen sus ingresos hasta tres veces más.

"Él está en dos obras de teatro, busca firmas de autógrafos para pagar los tres mil dólares que le paga a Geraldine, aparte de alimentos, colegiaturas, seguros, nanas, chofer, casa, mantenimiento y hasta el cable”, manifestó Luis Alonso Borrego.

Geraldine Bazán reaccionó ante el argumento de Gabriel Soto. Antes de viajar a República Dominicana por su compromiso laboral, la actriz habló con Verónica Bastos también de Suelta la Sopa.

La actriz tenía las intenciones de llevarse a sus hijas con ella, pero su ex pareja le dijo que se quedarán con él.

"Geraldine Bazán dice que ella no entiende por qué este reclamo, si ella justamente le dijo que ella quería traerse a las niñas porque las iba a extrañar muchísimo”.