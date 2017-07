Gabriel Soto demandará a quienes inventan crueles chismes

Gabriel Soto no está para nada contento con lo que se dice de él. Y no es para menos, ya que hay personas que aseguran que el hijo de la actriz Marjorie de Sousa no es de Julián Gil, sino de Gabriel Soto.

Te amo sin tiempo, te amo mi vida... #Elseñorsol #tebendigo ❤️ Una publicación compartida de Marjorie De Sousa (@marjodsousa) el 30 de May de 2017 a la(s) 6:58 PDT

Ante esto, el actor declaró en entrevista en el programa de radio Fórmula Espectacular, que muy pronto tomará medidas legales en contra de quienes han hecho este tipo de afirmaciones, específicamente mencionó la columna que publicó el diario Reforma.

"Lo platiqué con mi abogado. Estamos sopesando, pero probablemente también se haga una demanda, porque son totalmente y absolutamente mentiras y calumnias que no tienen ningún fundamento, entonces digo ya basta".

"Ya basta de chismes, hay que empezar a hacer realmente un periodismo objetivo, que tengan bases y que tengan fundamentos".

Foto: Instagram @gabrielsoto

Afortunadamente todos estos rumores no han afectado para nada a su matrimonio con Geraldine Bazán.

Al respecto, el galán de telenovelas manifestó:

"Lo hablo con mi mujer y lo tomamos como viene, sabemos que es totalmente un absurdo, aquí lo delicado es que se publiquen cosas y la gente lo cree, entonces afecta evidentemente y no se vale".