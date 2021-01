Gabriel Soto demandaría a Piñatería Ramírez por su propia piñata

México.- La difusión hace un par de semanas del video íntimo del actor y cantante Gabriel Soto ha sido todo un escándalo, pues todos se han referido al tema y quienes no podían hacer falta son los dueños de Piñatería Ramírez, quienes le hicieron su propia pieza al actor, desatando las carcajadas entre sus seguidores y volviendo viral dicha piñata.

El negocio ubicado en Reynosa, Tamaulipas, realizó una piñata de un hombre muy parecido a Gabriel Soto, una figura sin ropa, con un cono en las partes íntimas y un letrero que se puede leer "Feliz año nuevo. Disfrútenlo", volviéndose tendencia de inmediato. Cabe mencionar que esta piñatería siempre toma en cuenta los temas más relevantes y hace sus propios diseños en figuras de papel y pegamento.

Pero tal parece que en esta ocasión no les fue tan bien como esperaban, ya que han revelado a través de su cuenta en Instagram que se viene una posible demanda por parte del galán de las telenovelas, aunque burlándose del tema, ya que se refirieron al tema sin preocupación alguna.

Resulta que los encargados de la tienda compartieron con sus fanáticos algunos mensajes que les hicieron llegar por WhatsApp, donde una persona les habla sobre el uso de la imagen pública de una estrella para beneficiarse sin realizar ningún tipo de movimiento para obtener un permiso y hacerlo.

"No soy Gabriel, pero todo actor tiene manager y en el anda están registrados y tú no tienes autorización para manejar a figuras públicas, tampoco has pagado por el uso de su imagen y están beneficiándote de ellos y no es el único que tienes y todas las figuras públicas pertenecen al ANDA o al ANDI, los cuales tú debes primero acudir a sus instancias para registrarte formalmente, coordinar y hablar con el mánager el actor y actores que quieras publicitar y el cual tiene un costo que debes pagar", se puede leer en uno de los mensajes.

Según esta misma persona, el dueño de la piñatería no ha realizado ningún trámite para hacer uso de una figura pública que está registrada y pertenece a importantes televisoras, en las cuales tienen que firmar contratos de exclusividad. En los mismos mensajes son acusados de fraude por darse publicidad a base de los temas en tendencia, aunque a ellos todo esto parece no importarles.

Otro comentario, en esta ocasión de Lizbeth Quintana, un usuario de Facebook, también se refirió al tema y explicó: "Estás rumbo a tumbarle a pagar una jugosa multa por usar la imagen de una figura pública para tu negocio sin pagar los derechos y estar promocionando un producto del cual no te dio autorización. Por si no lo sabes o está enterado, es un delito, ya todas las figuras son una marca y tú no puedes hacer uso de este si no pagas derechos".

La Piñatería Ramírez, por su lado, compartió un mensaje al respecto y bromeó diciendo que "Se viene demanda de Gabriel Soto... ahí les encargo los cigarros...en el penal me darán chance de hacer piñatas?? entre nuestros seguidores habrá un buen abogado? esto y mas en su próximo capítulo de LO QUE CALLAMOS LOS PIÑATEROS".

Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar para los piñateros, pues esta cuenta se ha vuelto muy popular durante los últimos meses tras realizar de forma rápida las piñatas de los temas del momento. En el pasado, esta empresa también hizo figuras como del virus Covid-19, de Donald Trump, Saúl "El Canelo" Álvarez y hasta la pareja del momento, Belinda y Christian Nodal.

Más tarde compartieron que estaban poniendo todo en "remate para juntar para la fianza" del caso de Gabriel Soto, quien no se ha referido al tema todavía, pero será sólo cuestión de tiempo para saber en qué concluye este caso de supuesta demanda.