Gabriel Soto desmiente a su ex esposa Geraldine Bazán

Geraldine Bazán dio a conocer anteriormente que sus hijas se vieron en la necesidad de tomar terapia, esto ante la separación de Gabriel Soto. La actriz aseguró que su hija mayor Elissa, ha resultado muy afectada por el noviazgo que tiene su papá con Irina Baeva.

"Mis hijas están perfectamente bien, nada más que decir”, expresó Gabriel Soto al diario Reforma. El galán de telenovelas resaltó que dedica el mayor tiempo posible a sus hijas, ante todos sus compromisos laborales con los que paga la manutención.

Vinieron el fin de semana pasado, estuvieron conviviendo y se llevaron súper bien con todos los actores, incluso con las que serán mis hijas en el proyecto.

Geraldine Bazán manifestó que el motivo por el cual terminó su relación amorosa con el actor Santiago Ramundo, fue para que sus hijas no tuvieran una recaída en la evolución que han tenido en la terapia, ya que las pequeñas no la estaban pasando nada bien al ver a sus papás con otras parejas.

“El terapeuta nos dijo eso, que para ninguna de las dos, pero sobretodo para Elissa, no estaba siendo nada fácil y que para ella era muy difícil aceptar y entender que sus papás tuvieran otras parejas. De mi parte yo trato de hacer lo mejor, ya habrá tiempo en que yo pueda tener una pareja”.

Hasta el momento las hijas de Geraldine Bazán no han convivido con Irina Baeva, novia de el galán de telenovelas Gabriel Soto.

En redes sociales el actor ha compartido algunos momentos junto a sus hijas, ya sea en una sesión de divertidos bailes en casa o vacaciones en la playa.

"Lo he dicho antes que no me gusta subir muchas cosas de las que hago con mis hijas, pero hay cosas que vale la pena compartir. Hoy tuve la fortuna de enseñarles uno de los lugares mas mágicos que hay", comentó Gabriel Soto en las pasadas vacaciones de verano en la Riviera Maya.