Gabriel Soto detalla todo lo que paga a su ex Geraldine Bazán

Gabriel Soto habló sobre el comentario por el que ha sido muy criticado en redes sociales, donde le dijo a su ex esposa Geraldine Bazán que no tenía la necesidad de trabajar, pues él pagaba todas las cuentas.

De acuerdo con Luis Alonso Borrego, uno de los conductores Suelta la Sopa, el actor Gabriel Soto habló con él para explicarle los motivos que lo llevaron a escribir dicho comentario en uno de los post de Geraldine Bazán. El galán de telenovelas detalló todo lo que paga a la madre de sus hijas:

3 mil dólares mensuales para sus hijas Elisa y Alexa.

Alimentos.

Colegiaturas.

Seguros.

Nanas.

Chófer.

Casa.

El mantenimiento de esa casa.

Servicio de cable de televisión.

Luis Alonso Borrego comentó: "me confirma que efectivamente este mensajes sí lo mandó él. Me dice que, palabras más palabras menos, le ganó el impulso, le ganó el coraje porque no le parece justo hablar de sacrificio cuando trabajar 15 días lejos de sus hijas es una decisión, dice que Geraldine gana más que él porque cuando él no está haciendo novela se reducen sus ingresos hasta tres veces más y él hace dos obras de teatro al tiempo, busca firma de autógrafos para pagar".