Gabriel Soto e Irina Baeva le demuestran a Geraldine Bazán el gran amor que se tienen

Una de las separaciones y divorcios más polémicos de los últimos años en el espectáculo en México, es el que protagonizaron los actores Gabriel Soto y Geraldine Bazán. La también actriz Irina Baeva ha sido señalada como la culpable de la ruptura de este matrimonio; en redes sociales suele recibir fuertes ofensas, críticas y muchos la llaman "roba maridos". La relación amorosa entre el galán de telenovelas y la bella mujer de origen ruso, comenzó cuando él aún estaba casado con Geraldine.

Anteriormente Gabriel Soto aseguró que su matrimonio con la bella Geraldine Bazán, mamá de sus hijas, no terminó por terceras personas como muchos aseguran: "cuando llega un momento en que en una relación no hay confianza, no hay paz, no hay felicidad, donde después de meses estar intentando, rogando, diciendo que por favor me crean, que por favor esté a mi lado en una situación delicada, donde llegas a tu casa y todo el tiempo es estar discutiendo, peleando, donde no hay paz ni felicidad".

Es evidente que va a tener que llegar un divorcio, una separación, eso fue lo que pasó en mi caso. No hubo tercera personas, aquí los únicos involucrados en el divorcio fuimos Geraldine y yo.

Tras el fuerte escándalo de su supuesta infidelidad, Gabriel Soto e Irina Baeva viven su noviazgo en todo su esplendor. En sus respecitvas redes sociales este par de tórtolos comparten y demuestran el amor que se tienen, le pese a quien le pese. "A pesar de la distancia, más enamorados y unidos que nunca ❤️❤️ te amo Irina y ya falta menos para estar juntos mi amor", manifestó el galán de telenovelas en uno de los recientes post en su feed de Instagram".

Por su parte Irina Baeva suele pregonar su amor por Gabriel Soto, con mensajes como este: "el amor no es un concepto, el amor son las acciones, el amor en acción únicamente genera felicidad".

Gabriel Soto suele eliminiar los comentarios negativos en sus publicaciones. Foto: Instagram @gabrielsoto

La breve separación de Gabriel Soto e Irina Baeva

Cabe mencionar que hace unas semanas se dijo que Gabriel Soto e Irina Baeva se habían separado, sin embargo, no es lo que muchos habían pensado. En una entrevista para el programa Hoy el actor aclaró todo esto: "se va a Nueva York a estudiar un poco de actuación, un poco de baile y perfeccionar su inglés que es lo que más desea, entonces todo mundo se ha manejado mucho de que 'no, esto, y el otro y su relación', se va un mes y medio; el hecho de que ella quiera aprender cosas nuevas, no estancarse, no quedarse aquí en México sin hacer nada, sino buscar oportunidades, pues siempre como pareja hay que apoyarnos y sin duda tiene todo mi apoyo para que así sea".

Asimismo el ex esposo de Geraldine Bazán, mencionó que admira mucho que Irina Baeva quiera mejorarse: "nos apoyamos mutuamente y bueno, finalmente es algo que yo admiro de Irina, que siempre quiere mejorar, aprender cosas nuevas, ahorita no tiene proyecto aquí en México, yo empiezo la novela y como bien dicen, una vez que empiezas proyecto de novela no tienes vida, trabajas de sol a sol y de lunes a sábado".

Irina Baeva ha hablado en varias ocasiones del bullying que ha sufrido, tras iniciar su relación amorosa con Gabriel Soto. Foto: Instagram @irinabaeva

Gabriel Soto e Irina Baeva trabajaron juntos por primera vez en el 2016 en la telenovela "Vino el amor", posteriormente compartieron el escenario en la puesta en escena "Por qué los hombres aman a las cabronas". El actor pidió a los productores de televisión que le den una oportunidad a su novia y a él de protagonizar una telenovela. "No fue un protagónico que teníamos los dos (el proyecto anterior), pero me encantaría trabajar con ella y te digo, sí encenderíamos la pantalla, yo creo", mencionó el actor.