Gabriel Soto e Irina Baeva tienen fuerte pelea por culpa de Vanessa Guzmán

Aunque por medio de sus redes sociales, Irina Baeva y Gabriel Soto presumen tener una relación ejemplar y la más envidiable del medio del espectáculo, la cuenta de chismes Chamonic, reveló que las dos estrellas mantuvieron una fuerte discusión por culpa de Vanessa Guzmán, compañera de reparto de ambos en Soltero con hijas.

La fuerte discusión de llevó a cabo en la sala de abordar mientras los dos estaban esperando por su vuelo en el aeropuerto de Acapulco por la mañana a las 9:00 horas aproximadamente.

Según la cuenta de Instagram, los dos se peleaban a morir y ella como loca le gritaba, pues él fue a saludar a la actriz, Vanessa Guzmán y eso comenzó la fuerte pelea, de la cual fueron testigos varias personas que se encontraban a sus alrededores en el lugar.

Me contaron que ayer en el aeropuerto de Acapulco, en la mañana exactamente a las 9 am , estaban Gabriel soto e Irina .... y estaban Peleando a morir Pues me dicen ,que ella le gritaba !! Por q El llego ala sala de espera para abordar y segun ,fue a saludar a la actriz Vanesa Guzman y eso detonó el pleito entre Irina y Gabriel ...", reveló Chamonic.