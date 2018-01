Gabriel Soto "estalla" ante rumor de tener otra hija

Desde la noticia de su separación con Geraldine Bazán, el actor Gabriel Soto no ha dejado de estar en el centro de los señalamientos.

Recordemos que en un inicio fue relacionado a la también actriz Marjorie de Sousa, sin embargo, un nuevo rumor lo ubica junto a otra persona.

La revista TVNotas publicó en su edición semana que hace muchos años, durante la grabación de la telenovela La fuerza del destino, Gabriel Soto sostuvo un romance con un maquillista de nombre Verónica.

Según la revista de espectáculos, producto de esa supuesta relación amorosa nació una niña que hoy tiene cinco años de edad.

La relación se habría dado cuando el actor estaba casado con Geraldine.

La fuente consultada por TVNotas indica que la pequeña "Es güerita y tiene los ojos claros..." y que, de acuerdo con la supuesta ex amante de Gabriel Soto, el actor

"Hace el amor muy rico, es cachondo y tiene un atributo grande".

Ante dicha publicación, Gabriel Soto no se ha quedado callado.

En su cuenta de Twitter habló al respecto:

“Ya basta de publicar especulaciones, información sin fundamento, calumnias, falsedades y difamaciones”.

Ya BASTA de publicar ESPECULACIONES, información sin fundamento, CALUMNIAS, FALSEDADES y DIFAMACIONES!! Basta de MENTIRAS que destruyen, desprestigian y causan un daño MORAL irreversible @tvnotasmx — Gabriel Soto Oficial (@gabrielsotoMEX) 3 de enero de 2018

“Basta de mentiras que destruyen, desprestigian y causan un daño moral irreversible TVNotas”.

Recientemente, mucho se decía que Gabriel Soto y la actriz Irina Baeva, habían pasado el fin de año juntos, en las playas de Acapulco.

Recordemos que la bella Irina Baeva, ha sido señalada como la tercera en discordia entre la relación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto.

Tanto Gabriel como Irina efectivamente pasaron el fin de año en las paradisiacas playas mexicanas, pero cada quien por su lado y en lugares diferentes.

Gabriel Soto junto a sus hijas pasó la víspera de año nuevo en Acapulco.

#2018 Una publicación compartida de gabrielsotoborja (@gabrielsoto) el Dic 31, 2017 at 9:10 PST Welcome 2018 ❤❤❤ Una publicación compartida de gabrielsotoborja (@gabrielsoto) el Ene 1, 2018 at 7:53 PST

Irina por su parte, presumió cuerpazo en las playas de Cancún.

Incluso a través de sus redes sociales, Irina Baeva mandó un mensaje a todos aquellos que aseguraban estaba junto a Gabriel Soto.

“Amo el Caribe y me la pase increíble; y para todos los curiosos que supusieron, especularon, chismearon, opinaron y hasta criticaron algo que ni siquiera sabían, X, shame on you. Vivan y dejen vivir, la vida es una, no la malgasten en cosas que no. Bendiciones para todos”.