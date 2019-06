Gabriel Soto furioso revela que Geraldine Bazán no paga nada

Gabriel Soto explotó en contra de Geraldine Bazán, luego de haber compartido un mensaje acompañada de una emotiva foto donde aparece su hija menor de quien se está despidiendo para salir a trabar y es que asegura que ella saca adelante a las menores por lo que el actor comentó la foto.

"Me toco trabajar fuera de mi país, por un par de semanas, estoy muy contenta de hacerlo por este proyecto, muy feliz!! Estando ya en mi habitación estudiando para el rodaje de mañana reviso mi cel y me encuentro con esta foto que me recuerda que claro que se hacen sacrificios, en este caso estar lejos de ellas por estos días aunque no son muchos siempre es duro. Vale la pena!! Ellas reconocen y saben que mami está trabajando en lo que ama y apasiona por y para ellas. Y yo no puedo amarlas y extrañarlas más!", escribió Bazán.

Dicho comentario hecho por la actriz desató el enojo de Gabriel Soto, quien dejó en claro que él paga todo lo relacionado con sus hijas y su exmujer por lo que se le fue con todo, desmintiendo que Bazán se encargue de todo.

"Como que sacrificio si la elección de trabajar es tuya. Porque necesidad ninguna ya que yo pago todo para ellas y para ti", escribió Gabriel Soto a la publicación hecha por la madre de sus hijas.

Por si fuera poco el histrión al parecer borró el comentario de inmediato ya que usuarios que vieron la publicación capturaron el polémico momento.

Recordemos que la expareja a estado en el ojo del huracán luego de que Gabriel Soto, iniciara una relación con Irina Baeva, quien supuestamente se metió en la relación del exmatrimonio causando una gran polémica en el mundo del espectáculo.

Cabe mencionar que Gabriel Soto, es quien se está encargando de cuidar a sus hijas ya que hace unos días dijo en el programa Intrusos que se quedaría con ellas mientras regresa de filmar una película.