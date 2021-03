Gabriel Soto habla por primera vez del video escándalo

Gabriel Soto de 45 años de edad decidió hablar por primera vez de su video escándalo el cual se filtró en redes sociales, pues este sí lo afectó bastante y lo dejó en claro en Miembros Al Aire, donde expuso su sentir.

Sí afecta evidentemente porque pues es una violación a tu intimidad, sí está feo, o sea no está padre, sí te afecta y te avergüenza, es duro es difícil, psicológicamente hablando y emocionalmente hablando, dijo Gabriel Soto sobre el bochornoso momento.

Por si fuera poco Gabriel Soto ya señaló que existe una demanda por la filtración del vídeo, pues el histrión al momento de enterarse del bochornoso momento, de inmediato tomó cartas en el asunto.

Todo mundo me dice, vaya la lección de no grabarse y no sé que, no está mal grabarse ¿por qué esta mal grabarse es mi intimidad, yo puedo hacer lo que quiera, me puedo grabar como quiera, tirándome de la tercera cuerda si quiero al delito y la cosa es ¿quién lo filtró? y eso es un delito grabe. De hecho ya levante una demanda, dijo Gabriel Soto.

Otra de las cosas por las que Gabriel Soto se sintió muy aliviado y pensó que no lo arreglaría es el hablar con su hija mayor sobre el escándalo, pero este se arregló de inmediato pues la menor le dio todo su apoyo.

La verdad es que mi hija mayor lo hable con ella y lo tomó muy bien, la verdad es que me dijo'a ver papá todos los niños lo hacen me dice, no te preocupes por mí, más bien yo estoy preocupada por tú como estas, dijo Gabriel Soto sobre la charla con su hija.

"Te contesto así porque tiene una buena mamá que las va encaminado por el camino del bien y haciéndolas unos seres maravillosos", "ahora te miro con otros ojos muy buen video nosotras las mujeres felices gracias Gabriel" fueron los comentarios de los internautas.

