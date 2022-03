Gabriel Soto pagará fuerte multa por apoyar al PVEM en veda electoral 2021

Gabriel Soto de 46 años de edad, es quien más deberá pagar en la multa que interpuso La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por haber violado la veda electoral, el año pasado, donde le ofrecieron el apoyo al Partido Verde Ecologista de México lo que causó una gran polémica.

Aunque fueron varios influencers como Fer Moreno, Brandon Peniche y Manelyk González quienes violaron la ley y también recibieron una multa económica, fue la del actor mexicano la más alta, pues deberá pagar 133, 437. 62 pesos, lo que ha dejado a todos impactados, pues todo se definió en cuanto a los salarios de las celebridades, además del tiempo en que se hizo dicha publicidad.

De acuerdo con (TEPJF) quien fue la segunda celebridad con la sensación más alta después de Gabriel Soto fue Bárbara de Regil, quien deberá pagar 86,850. 40 pesos, mientras que los demás artistas oscilan entre los 20 mil hasta los 50 mil pesos, cantidades un poco mucho más menores, además algunos de ellos también ofrecieron disculpas en sus redes sociales.

Para quienes no lo saben, el público se había molestado bastante, cuando se dio a conocer que estas celebridades habían violado la veda electoral por la cual se les pagó una cantidad por dicha mención en sus redes, cifras que se dieron a conocer y causaron mucha polémica, pues algunos de ellos han tratado de dar ante su público una imagen la cual decepcionó a muchos al prestarse para esto.

"Esos “influencers” lo tienen merecido, solo buscan dinero y likes", "Deberían de hacer servicio comunitario en vez de pagar multas que el mismo partido les va a financiar", "No mames asta vergüenza dan, estos fifis no me representa", escriben las redes sobre las multas interpuestas a estos famosos que violaron la veda.

Otra de las cosas que han causado polémica es que para muchos estos influencers han violado sus propias creencias al prestarse para fines políticos, incluso Facundo arremetió contra ellos, pues estaba harto de tanta corrupción en el mundo de la política y a quien se le fue primero fue a Bárbara de Regil.

