Gabriel Soto responde a las críticas por el tamaño del anillo de compromiso, que le dio a Irina Baeva

El actor mexicano Gabriel Soto le dio el anillo de compromiso a su novia Irina Baeva el pasado 25 de octubre de 2020, el día del cumpleaños número 28 de la actriz originaria de Moscú, Rusia. El lugar perfecto para este momento tan esperado por muchas mujeres, fue durante una cena romántica en playas de Huatulco, estado de Oaxaca, México. No fue hasta el 20 de enero de este 2021 cuando los actores dieron a conocer su compromiso.

Los haters aprovechan cualquier momento para criticar la relación amorosa de Gabriel Soto e Irina Baeva, cuyo noviazgo salió a la luz pública rodeado de mucha controversia. Como se recordará, la también actriz Geraldine Bazán aseguró que la actriz rusa se metió en su matrimonio con Gabriel Soto, padre de sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda.

En esta ocasión los haters criticaron al galán de telenovelas, quien actualmente protagoniza la nueva telenovela de Televisa "Te acuerdas de mí", por el tamaño del anillo de compromiso que le dio a su amada Irina Baeva; algunas personas opinaron que dicha joya era demasiado pequeña.

En una entrevista para la revista del corazón ¡HOLA! México, Gabriel Soto dejó muy en claro tres cosas. La primera, que lo que realmente importa es el tamaño del amor que ambos se tienen, no el tamaño de un anillo.

Segundo, la gente que dice que un anillo más grande y demás, la verdad es que pienso que es pura superficialidad y materialismo. La tercera, es que yo creí que un anillo de esa índole, entre más discreto y más sencillo en ese sentido, es mucho más elegante.

El ex esposo de Geraldine Bazán manifestó además que el verdadero valor del anillo de compromiso que le entregó a su futura esposa, es el significado que tiene. "Lo importante no es el valor intrínseco de la pieza o de la piedra, es el significado de cómo se te dio, el diseño tiene mucho qué ver, a veces la gente critica pensando que entre más grande es mejor y no es cierto".

En una pasada entrevista para el programa "Hoy", uno de los shows estelares de Televisa, el actor originario de la Ciudad de México, se dijo más enamorado que nunca y feliz de la vida, señalando que la pandemia te hace valorar desde otra perspectiva la vida, "y decir que solamente se vive una vez y hay que ser felices, hay que aprovechar".

En la publicación que hizo Gabriel Soto en su feed de Instagram, donde dio a conocer su compromiso con Irina Baeva, recibió muchos mensajes de felicitaciones de parte de sus fans y amigos del medio del espectáculo. "Felicidades Gabo, deseo para ustedes toda la felicidad del mundo ❤️ Si tenemos amor, lo tenemos todo", "estoy muy feliz por ustedes, se merecen todo el amor y felicidad, les mando un abrazo a cada uno" y muchos más.