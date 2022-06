Gabriel Soto revela como reaccionó Irina Baeva al reencontrarse con Martha Julia

De nueva cuenta el nombre de Gabriel Soto 47 años, dio de que hablar en el mundo del espectáculo, pues ahora trabaja con quien fue su pareja hace varios años, Martha Julia de 49 en el refrito de La Madrastra, por lo que ya fueron captados intercambiando palabras, por lo que dicho chisme ya llegó a Irina Baeva.

Y es que en una entrevista que le realizaron en el pasado Gabriel Soto dijo que Martha Julia fue el amor de su vida, aún estando casado con Geraldine Bazán, aunque él después dijo que distorsionaron la información, es por eso que le preguntaron que opina su prometida ahora que ambos tendrán varias escenas juntos.

"No para nada todo este revuelo y salió la portada hoy y toda la verdad es que nada que ver Irina está muy bien en ese sentido y tenemos una relación basada en mucho respeto y comunicación, así es que nada que ver. Tenemos toda la confianza del mundo y no pasa absolutamente nada, simplemente gente que fue especial y que me da gusto ver", dijo el actor para Sale el Sol.

Para quienes no lo saben esta pareja se conoció cuando hicieron la telenovela Las Vías del Amor, donde la química se dio de inmediato y se les veía de lo más enamorados, incluso hay quienes pensaron que ambos artistas llegarían juntos al altar, pero al final tomaron caminos diferentes.

Otra de las cosas que han llamado la atención de la reciente relación que lleva con irina Baeva es saber cuando se va a hacer la boda que ya tienen planeada desde hace tiempo, pues las cosas se han retrasado porque la familia de la actriz de telenovela no ha podido viajar desde Rusia a México, debido al conflicto que hay en estos momentos.

"En algún momento se puede repetir la historia y ahora el regrese con su antiguo amor", "En ESTA vida siempre te da sorpresas domas miren a la j.lo y Ben Affleck", "Gabriel Soto ya no puede seguir siendo galán juvenil, es a duras penas galán Otoñal , un rabo verde a secas", escriben las redes sociales.