Gabriel Soto se sincera ante su ex esposa Geraldine Bazán (VIDEO)

Geraldine Bazán abrió a su corazón una vez más y a través de un video en su canal de YouTube, contó como fue la infidelidad por parte de Gabriel Soto con su compañera de trabajo Irina Baeva. Posteriormente el galán de telenovelas le pidió perdón a la madre de sus hijas, aceptando que le falló.

El actor Gabriel Soto cuestiona sobre en qué momento él y Geraldine Bazán comenzaron a herirse tanto y a permitir que las demás personas opinaran sobre ellos y sus hijas, así como también haciendo énfasis en que él le falló pero los problemas, ya venían de tiempo atrás.

Me pregunto en que momento nos herimos tan profundamente, en que momento llegamos a este punto en el que estamos hoy...a lo mejor me vas a decir que en el momento que te fallé, y sí, tienes toda la razón, te fallé.

"Pero creo que este fallo ya venía de tiempo atrás, fue una relación de 10 años de muchos altibajos, de muchos momentos muy bonitos de los cuales me quedó con eso, me quedo con ese recuerdo para siempre. Pero también hubo momentos difíciles. Llegó un momento en el que ya no había paz, ya no había amor, ya no había felicidad, ya no había aromnía", resaltó Gabriel Soto sobre su matrimonio con Geraldine Bazán.

El actor Gabriel Soto le aseguró a su ex esposa Geraldine Bazán, que durante el tiempo que estuvieron juntos, nunca hubo una tercera persona.

Yo te quiero pedir perdón. Perdóname por haberte puesto en esa situación, perdóname por haber puesto a nuestra familia en esa situación, a nuestras hijas, no fue mi intención.

"Te digo de frente que nunca hubo una tercera persona entre nosotros y que respeto mucho tu versión de las cosas y respeto mucho tu pensar. Aquí no hay verdades, aquí no hay mentiras, aquí simplemente es la perspectiva que cada uno tiene y el contexto que cada uno de la da a las cosas", manifestó Gabriel Soto en su vida.