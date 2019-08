Gabriel Soto se sincera y confiesa las causas de su divorcio

Gabriel Soto asegura que los rumores que surgieron alrededor de su matrimonio con la también actriz Geraldine Bazán, lo fracturaron por completo.

En una entrevista con el programa Suelta la Sopa comentó: "yo estoy seguro que sí, lo que la gente no tiene conciencia es que fueron chismes muy delicados. Yo defendía mi punto, no solo con la madre de mis hijos, sino con mis hijas; imagínate que Elissa viera, porque lo vio, que me estaban imputando que era el papá de alguien más”.

Fue en el 2016 cuando la revista TVNotas publicó una serie de fotografías del galán de telenovelas jugueteando con Marjorie de Sousa en la playa, esto cuando ambos trabajaban en la misma obra de teatro. Dichas imágenes causaron un gran conflicto en el matrimonio de Gabriel Soto. "A raíz de esas fotos empezaron los problemas, los problemas, los problemas".

Todos los días durante un año y medio. Llega un momento en donde se fracturan las cosas y cada quien decide irse por su lado.

Luego de su divorcio el actor comenzó una relación amorosa con Irina Baeva, quien ha sido señalada como la tercera en discordia; en redes sociales ha sido llamada "robamaridos". Cabe recalcar que la misma Geraldine Bazán contó en su canal de YouTube cómo la actriz se metió en su matrimonio. En la entrevista con Suelta la Sopa de la cadena Telemundo, Gabriel Soto salió en defensa de su novia:

Dicen a mi actual pareja robamaridos como si me hubiera agarrado, me hubiera echado al hombro y me hubiera robado. Eso no sucede.

Pese a todo lo que han vivido, el actor solo desea lo mejor a su ex esposa Geraldine Bazán: “le deseo toda la felicidad del mundo, deseo que encuentre a esa pareja con la cual encuentre la felicidad por el bienestar de ella y también de mis hijas”.