Gabriel Soto tachado de coquetear con exreina de belleza peruana

Quién está dando de que hablar en estos momentos es Gabriel Soto y es fue señalado de coquetear con la conductora peruana, Karen Schwarz quien lo estaba entrevistando para promocionar la obra de teatro, Cleopatra metió la pata.

Y aunque la entrevista fue hace un par de meses de nuevo salió a la luz pues la también exreina de belleza, fue interrogada en un programa donde opinaron sobre como el actor le toca la pierna a la chica, pero de inmediato se la quita.

Como todos saben el histrión a estado en el ojo del huracán desde que se puso de novio con Irina Baeva, pues como algunos saben Gabriel puso fin a su matrimonio con Geraldine Bazán para irse con la chica rusa.

Mientras tanto Karen opinó sobre las imágenes donde está entrevistando a Soto y se dijo tranquila ante cualquier escándalo, pues no considera que el mexicano estuviera haciendo algo malo con ella.

"Yo ya dije los amigos de mis amigos, son mis amigos, yo ni cuenta me había dado hasta que mi productor, José Carlos Tapia me manda esta imagen a mi teléfono me dice '¿qué es eso?' le digo 'no sé la emoción del momento no pasó nada'", dijo la guapa mujer.

Recordemos que mucho se ha dicho sobre la relación de Irina con Gabriel, pues se dice que la chica es muy celosa con el famoso, pues no le gusta verlo con nadie, incluso se dijo que tuvo una pelea con la actriz Vanessa Guzmán por un ataque de celos, pero ambas lo negaron tiempo después en una entrevista.